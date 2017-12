Börse Dax-Anleger bleiben in Deckung

Die Notenbanken in den USA, Europa, in der Schweiz und in Großbritannien stehen vor wichtigen Zinsentscheidungen. Da wagt sich am Dienstag zunächst kein Dax-Anleger aus der Deckung, der Leitindex prallt an der Marke von 13.200 Punkten ab. Nordsee-Öl ist so teuer wie seit Sommer 2015 nicht mehr.

Der bevorstehende Notenbank-Marathon sorgt für Zurückhaltung an der Börse. Der Dax startete am Dienstag unverändert mit 13.129 Punkten in den Handel. Vor den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB), der Schweizer Notenbank und der Bank of England im Laufe dieser Woche wolle kaum ein Anleger mehr Risiken eingehen, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. "In dieser Handelswoche dürfte die Entscheidung fallen, ob eine Weihnachtsrally folgt oder ob ein insgesamt sehr starkes Börsenjahr eher enttäuschend endet."

Der MDax Börsen-Chart zeigen rückte am Dienstag um 0,18 Prozent auf 26 161,73 Zähler vor. Für den Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen ging es um 0,05 Prozent auf 2509,75 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen stieg um 0,06 Prozent auf 3584 Punkte.

Im Nebenwerteindex MDax legten die Aktien von Lanxess Börsen-Chart zeigen um knapp 1 Prozent zu. Einem Medienbericht zufolge will der Spezialchemiekonzern gemeinsam mit dem Finanzinvestor Apollo ein Angebot abgeben für eine Sparte des niederländischen Chemieriesen Akzo Nobel.

Die ebenfalls im Nebenwerteindex notierten Aktien von Steinhoff Börsen-Chart zeigen setzten ihren Erholungskurs fort, sie stiegen um 27 Prozent auf 0,75 Euro. In der vergangenen Woche hatte der nach Ikea weltweit zweitgrößte Möbelkonzern mehr als 80 Prozent an Börsenwert eingebüßt. Steinhoff steht unter dem Verdacht der Bilanzfälschung.

Ölpreise: Brent auf höchsten Stand seit 2015

Die Ölpreise haben am Dienstag weiter zugelegt. Während US-Rohöl weiterhin unter der 60-Dollar-Marke lag, kostete europäisches Erdöl der Marke Brent so viel wie seit Juni 2015 nicht mehr. Schon am Montag war der Brent-Preis durch die Schließung eines wichtigen Pipeline-Systems vor der Küste Schottlands getrieben worden. Der Betreiber Ineos teilte mit, die Reparatur des Risses, der bei einer Routineprüfung entdeckt worden sei, dauere zwei Wochen.

Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Februar kostete am Morgen bis zu 65,70 US-Dollar und damit etwa einen Dollar mehr als am Vortag. Seit Wochenbeginn ist der Brent-Preis um mehr als zwei Dollar gestiegen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung stieg um 42 Cent auf 58,41 Dollar.

Euro weiter unter 1,18 Dollar

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat am Dienstag weiter unter der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am frühen Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1775 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1796 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag dürften Anleger vor allem die Konjunkturumfrage des Mannheimer ZEW-Instituts interessieren. Der Indikator gilt unter Ökonomen zwar weniger als Richtschnur für das künftige Wirtschaftswachstum, er liefert aber ein gutes Stimmungsbild der befragten Finanzexperten. In den USA werden Preisdaten von der Herstellerebene veröffentlicht, die Hinweise auf die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreise geben.

Rei/Reuters/dpa