Börse Dax legt zu, Steinhoff stürzt, Bitcoin hebt ab

Euro-Dollar: Der Dollar legt gegenüber dem Euro zu. Dies hilft auch dem Dax

Der Dax startet einen Erholungsversuch. Die jüngste Euro-Schwäche stützt. Die Steinhoff-Aktie, inzwischen ein Pennystock, bricht weiter ein. Der Bitcoin steigt unterdessen über 14.000 Dollar.

Dem Dax Börsen-Chart zeigen winkt am Donnerstag eine Erholung von seinen moderaten Vortagsverlusten. Der Index startete 0,3 Prozent im Plus bei 13 043 Punkten in den Handel. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen zeigte sich ebenfalls gut behauptet.

Seit Mitte November ist der Dax in einer mehr oder weniger engen Handelsspanne um die viel beachtete Marke von 13.000 Punkten gefangen.

Aktuell zeige sich das Börsenbarometer unbeeindruckt von der möglichen Eskalation politischer Krisen, schrieb Analyst Timo Emden vom Research-Dienst DailyFX Deutschland. Die Stimmung könnte jedoch kippen und dem Dax Börsen-Chart zeigen erneut einen kräftigen Dämpfer verpassen.

Jerusalem: Trump zündelt in Nahost

Emden verwies auf Nordkorea sowie die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, was auf massive Kritik vor allem in der arabischen Welt stieß. Diplomaten, Politiker und Wissenschaftler sehen darin eine große Gefahr für den Friedensprozess in Nahost.

Asien kaum verändert, Nasdaq leicht erholt

Von den Überseebörsen kam am Donnerstag kein Rückenwind für den Dax Börsen-Chart zeigen : In Asien fanden die wichtigsten Handelsplätze zuletzt keine gemeinsame Richtung.

An der Wall Street hatten der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 ihre anfänglichen Gewinne im Handelsverlauf großteils wieder abgegeben. Technologiewerte an der Nasdaq Börsen-Chart zeigen hatten sich dagegen vom jüngsten Rücksetzer etwas erholt.

Steinhoff-Aktie setzt Kursrutsch fort

Derweil setzten die vortags um über 60 Prozent abgestürzten Steinhoff-Aktien ihren Kursrutsch fort - zeitweise standen sie rund 30 Prozent im Minus bei 0,70 Euro. Der Crash der Steinhoff-Aktie hatte bereits am Mittwoch den MDax massiv belastet.

Im schwelenden Bilanzskandal hatte der Ikea-Rivale am Vorabend die Notbremse gezogen und sich wegen Unregelmäßigkeiten in den Büchern von seinem Chef Markus Jooste getrennt. Zudem verschob das Unternehmen die Vorlage seiner Jahreszahlen auf unbestimmte Zeit.

Der Betreiber der "Poco"-Möbelhäuser kündigte inzwischen an, zur Verbesserung seiner Liquidität Geschäftsteile zu verkaufen.

Kryptogeld-Kaufrausch: Bitcoin über 14.000 Dollar

Der Bitcoin/Dollar Börsen-Chart zeigen knackt unterdessen eine Rekordmarke nach der nächsten: Am Donnerstagmorgen wurde eine Einheit der Digitalwährung über 14 000 US-Dollar gehandelt. Auf der großen Handelsplattform Bitstamp erreichte sie bis zu 14 199 Dollar.

Als Grund für den jüngsten Kurssprung gilt die baldige Einführung von Terminkontrakten auf Bitcoins. Dabei wird ein "Basiswert" - das können Schweinehälften, Sojabohnen, Dollar oder eben Bitcoin - zu einem festen Preis schon heute verkauft. Grundidee ist, sich gegen künftige Preisschwankungen abzusichern.

Damit stößt die Digitalwährung in das traditionelle Finanzgeschäft vor. In der Branche ist das umstritten. Der Interessenverband "Futures Industry Association" kritisiert, die Regulierer hätten zu schnell und ohne intensive Diskussionen ihre Zustimmung erteilt.

Euro unter 1,18 US-Dollar

Der Kurs des Euro ist wieder unter die Marke von 1,18 US-Dollar gefallen. Bereits am Vortag hatte der Euro Börsen-Chart zeigen nachgegeben.

Der November-Bericht zur Entwicklung der US-Beschäftigung im privaten Gewerbe sorgte für eine Aufwertung des US-Dollar. Er gilt als Indikator für den weitaus wichtigeren offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag.

