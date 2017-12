Börse Dax legt zu, Dialog startet Erholungsversuch

Der Dax startet kaum verändert. Aktien von Dialog Semiconductor starten im TecDax einen Erholungsversuch. Die Papiere von BMW reagieren kaum auf neue Vorwürfe der Deutschen Umwelthilfe im Abgasskandal.

Nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn nimmt sich der Dax Börsen-Chart zeigen eine Auszeit. Er eröffnete den Handel am Dienstag kaum verändert mit 13.064 Punkten. "Der Markt gönnt sich eine Verschnaufpause", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Am Montag hatte der Dax noch 1,5 Prozent zugelegt, nachdem der US-Senat die milliardenschweren Steuersenkungspläne der US-Regierung für Privatleute und Unternehmen durchgewunken hat. Anleger setzen darauf, dass es dadurch einen weltweiten Konjunkturboom gibt.

An der Wall Street hatte der Dow-Jones-Index Börsen-Chart zeigen am Montag nach Handelsschluss in Europa seine Gewinne eingegrenzt. Er beendete die Sitzung 0,2 Prozent höher bei 24.290 Punkten. Der breiter gefasste S&P500 fiel um 0,1 Prozent, während die Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen 1,1 Prozent verlor.

Tech-Werte zogen auch die Börsen in Asien nach unten. In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Dienstag um 0,4 Prozent auf 22.622 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3303 Punkte.

Dialog Semiconductor schwanken weiter stark

Anleger von Dialog Semiconductor brauchen weiterhin starke Nerven. Sie gaben zunächst um 5 Prozent nach, drehten dann aber um 5 Prozent ins Plus und waren neben Evotec Börsen-Chart zeigen größter Gewinner im TecDax. Investoren befürchten, dass für den Chiphersteller viel Geschäft wegbricht, wenn der Großkunde Apple Börsen-Chart zeigen tatsächlich mit der Eigenproduktion diverser Bauteile für seine Smartphones und Tablets beginnt.

BMW-Anleger Börsen-Chart zeigen ließen sich von Vorwürfen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zu Diesel-Manipulationen nicht aus der Ruhe bringen. Die Aktien legten 0,4 Prozent zu, nachdem sie vorbörslich noch unter Druck gestanden hatten.

Euro kaum verändert, australischer Dollar gefragt

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag im frühen Handel wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1867 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,1865 (Freitag: 1,1885) Dollar festgesetzt.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Zahlen aus dem Euroraum sowie aus den USA zur Stimmung der Dienstleister für neue Impulse sorgen. Weiterhin bleibt aber laut Händlern die Politik im Fokus. Einerseits rückt in den USA eine umfassende Steuerreform in greifbare Nähe und US-Präsident Donald Trump konnte nun auch bei seinem Einreisestopp vor dem Obersten Gerichtshof einen Etappensieg verzeichnen. Andererseits bedrohen jüngste Entwicklungen in der Russland-Affäre den Präsidenten. Aus dem Kreis der Euro-Finanzminister gibt es unterdessen Gegenwind für die Pläne der EU-Kommission zur Vertiefung der Währungsunion.

Deutliche Bewegung am Devisenmarkt gab es beim australischen Dollar, der um über ein halbes Prozent zulegte. Die australische Notenbank hatte ihren Leitzins unverändert auf seinem Rekordtief belassen, gleichzeitig aber die Erwartung eines Inflationsanstiegs geäußert. Händler führten den Zuwachs bei der Devise aber vor allem auf überraschend gute Einzelhandelszahlen zurück.

Ölpreise etwas schwächer

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel nur wenig bewegt. Am Morgen knüpften sie geringfügig an die Vortagesverluste an. Der Preis für ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Februar fiel um sechs Cent auf 62,39 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Januar-Lieferung sank um zwei Cent auf 57,45 Dollar.

Einen Großteil der Zuwächse nach den jüngsten Beschlüssen der Opec-Allianz zu einer Ausweitung der Fördermenge haben die Ölpreise inzwischen wieder ausgeglichen. Experten führen dies auf die Erwartung zurück, dass steigende Preise unweigerlich zu einer Produktionsausweitung in den USA führen werden. Nach Angaben des amerikanischen Ölausrüsters Baker Hughes vom Freitagabend hat sich die Anzahl der US-Bohrlöcher in der vergangenen Woche um zwei auf 749 erhöht. Dies ist der dritte Wochenanstieg in den vergangenen vier Wochen.

Am vergangenen Donnerstag hatte ein Bündnis aus Staaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und anderen Förderländern eine Verlängerung des seit Jahresbeginn geltenden Produktionslimits beschlossen. Mit dem Limit wollen die beteiligten Staaten die Ölpreise stützen.





