Börse Trumps Steuer-Triumph und schwacher Euro lassen Dax springen

Der Dax startet nach seinem Kursrutsch vom Freitag ein Comeback. Da der Senat der US-Steuerreform zugestimmt hat, wagen sich auch in Deutschland wieder Käufer hervor. Der Dax klettert über 13.000 Punkte.

Die Hoffnungen auf einen Wachstumsschub in den USA haben dem Dax Börsen-Chart zeigen zum Wochenstart Auftrieb gegeben. Am Wochenende hatte der Senat Steuersenkungen gebilligt, ein zentrales Wahlversprechen des US-Präsidenten Donald Trump. Kern der Reform sind massive Erleichterungen für Unternehmen. Die Republikaner zeigten sich optimistisch, dass Trump das Gesetz noch vor Jahresende unterzeichnen kann.

Der Dax Börsen-Chart zeigen nahm diese Vorlage auf und erholte sich von seinem jüngsten Rückschlag. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 1,2 Prozent tiefer bei 12.861,49 Punkten geschlossen. Am Montag im frühen Handel kletterte der Dax Börsen-Chart zeigen wieder deutlich über die Marke von 13.000 Punkten - das ist ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Handelsende am Freitag.

Der Dax war am Freitagnachmittag unter anderem wegen des anziehenden Euro und der Unsicherheit über die Entwicklung bei der US-Steuerreform unter Druck geraten. Über die gesamte vergangene Woche gesehen gab der Dax zirka eineinhalb Prozent nach.

Doch der Erfolg von US-Präsident Donald Trump bei der US-Steuerreform am Wochenende bringt neuen Schwung für die Aktienindizes. So stieg der Future auf den Dow Jones seit Xetra-Schluss um etwas mehr als eineinhalb Prozent. Auch der Euro gab zum Dollar wieder leicht nach.

Bitcoin auf Rekordhoch, US-Börse CME beginnt mit Future-Handel

Die Kryptowährung Bitcoin Börsen-Chart zeigen hat ihre Klettertour unterdessen fortgesetzt und notiert wieder klar über der Marke von 10.000 US-Dollar. Die US-Terminbörse CME hat am Freitag bekannt gegeben, mit dem angekündigten Handel von Bitcoin-Futures am 18. Dezember zu starten. Dadurch wird es für institutionelle Investoren leichter, sich gegen die starken Schwankungen des Bitcoin abzusichern.

Am Sonntag erreichte der Bitcoin-Kurs zeitweise ein Rekordhoch von 11.800 US-Dollar. Am Montag Morgen notierte ein Bitcoin auf der Exchange-Plattform Bitstam noch bei rund 11.400 US-Dollar.

Konjunkturdaten aus Deutschland

Außer auf die US-Steuerreform richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Auftragseingänge der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer. Im weiteren Tagesverlauf stehen die Bestellungen für langlebige US-Güter auf dem Terminplan.

An der Wall Street hatten die US-Indizes am Freitag nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste größtenteils wettgemacht. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent und der Nasdaq 0,4 Prozent tiefer. Der S&P 500 fiel um 0,2 Prozent.

Asien mit leichten Verlusten

In Tokio gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Montag um 0,5 Prozent auf 22.707 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,4 Prozent auf 3306 Punkte.

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat zum Wochenbeginn nachgegeben. Am Montagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1866 US-Dollar gehandelt und damit unter dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt vor dem Wochenende auf 1,1885 (Donnerstag: 1,1849) Dollar festgesetzt.

Euro schwächer - Treffen zwischen May und Juncker

Für Druck auf den Euro Börsen-Chart zeigen sorgte der Etappensieg von US-Präsident Donald Trump auf dem Weg zu einer tiefgreifenden Steuerreform. Der Senat gab grünes Licht für die geplanten massiven Steuererleichterungen für Unternehmen. Die Republikaner zeigten sich optimistisch, dass Trump das Gesetz noch vor Jahresende unterzeichnen kann. Allerdings stand der Abstimmungserfolg im Schatten neuer Entwicklungen um den ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn.

Im weiteren Tagesverlauf werden Anleger am Devisenmarkt ein Treffen der britischen Premierministerin Theresa May und des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker im Blick behalten, bei dem eine Zwischenbilanz zu den Brexit-Gesprächen gezogen werden soll. Außerdem werden die Euro-Finanzminister über einen Nachfolger für den scheidenden Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem abstimmen.

