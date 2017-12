Börse Dax taucht ab, Anleger fliehen

Zur Großbildansicht REUTERS Kursverluste: Der Dax stürzt unter 13.000 Punkte

Während an der Wall Street die Indizes immer neue Rekorde markieren, baut der Dax seine Verluste aus. Der starke Euro vertreibt Anleger. In den USA erwarten Anleger die Abstimmung zu Trumps Steuerreform.

Der Dax Börsen-Chart zeigen kommt auch am ersten Handelstag im Dezember nicht in Schwung. Im frühen Handel baute der deutsche Leitindex seine Verluste auf 0,9 Prozent aus und droht nun unter die Marke von 12.900 Punkte zu stürzen - obwohl der US-Leitindex Dow Jones am Vortag erneut ein Rekordhoch erreicht hatte.

Anleger in Europa bleiben vorsichtig - auch deshalb, weil die Abstimmung über die von Donald Trump geplante massiven Steuererleichterungen für Unternehmen im Senat auf Freitag Nachmittag (18 Uhr MEZ) verschoben wurde. Die Republikaner fürchten um ihre knappe Mehrheit für die Steuerreform, die Trump unbedingt noch vor Jahresende durch den Kongress peitschen will.

Unterdessen geht die Rekordjagd in den USA weiter. Der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen hatte am Vorabend in New York die nächste runde Marke von 24.000 Punkten hinter sich gelassen.

In Europa jedoch sei die Stimmung derzeit viel weniger überschwänglich, auch wenn die Konjunkturdaten weiterhin positiv überraschten, schrieb Analyst Michael Hewson von CMC Markets in einem Morgenkommentar.

Die Schwäche des US-Dollars und der umgekehrt stärkere Euro habe die Märkte hierzulande schon länger im Griff. Am Morgen stieg der Euro wieder über die Marke von 1,19 US-Dollar und belastete damit den Dax.

Marktbeobachter sprachen von einer Dollar-Schwäche, die im Gegenzug für Auftrieb beim Euro Börsen-Chart zeigen sorgte. Derzeit stehen Pläne für eine Steuerreform in den USA besonders im Fokus der Finanzmärkte. Zuletzt hatten aber auch mehrfach starke Konjunkturdaten aus der Eurozone die Gemeinschaftswährung gestützt.

Lufthansa und Bayer legen leicht zu

Kursbewegende Meldungen von und zu Unternehmen sind am Freitagmorgen rar. Die Deutsche Bank hat die Papiere der Lufthansa von "Halten" auf "Kaufen" erhöht. Der Markt unterschätze die Qualität des Deals der Lufthansa mit Air Berlin , lautete die Begründung. Der Broker Lang & Schwarz taxierte die Aktie vorbörslich gut 1 Prozent höher.

Bayer -Aktien wurden ein halbes Prozent höher getaxt, nachdem die US-Sicherheitsbehörde CFIUS zur Überprüfung ausländischer Investitionen in den USA grünes Licht zur Übernahme von Monsanto durch die Leverkusener gegeben hatte.

Evotec startet Erholungsversuch

Aktien des Biotech-Unternehmens Evotec Börsen-Chart zeigen wurden gut 4 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen erhält aus einer Forschungsallianz mit dem Pharmakonzern Boehringer Ingelheim eine sogenannte Meilensteinzahlung von 2 Millionen Euro für die Entwicklung eines Medikaments gegen Atemwegserkrankungen.

Asien uneinheitlich

Die asiatischen Börsen haben zum Wochenschluss keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Auf die Stimmung drückte die verschobene Senatsabstimmung über die US-Steuerreform. Auftrieb gaben hingegen Kursgewinne aus den Sektoren Öl, Stahl und Maschinenbau. Sie hievten den japanischen Nikkei-Index 0,4 Prozent ins Plus auf 22.819 Punkte. Damit stieg er den dritten Tag in Folge. Der breiter gefasste Topix kletterte um 0,3 Prozent auf 1796 Zähler.

Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien von Sharp 7,9 Prozent in die Höhe. Der Elektronikkonzern hatte mitgeteilt, dass seine Anteilsscheine vom 7. Dezember an wieder in der ersten Sektion der Tokioter Börse gehandelt würden.

Die übrigen asiatischen Handelsplätze traten mehr oder weniger auf der Stelle. Die Sorge über ein sich abschwächendes Wirtschaftswachstum lastete in China auf den Kursen.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit