Börse Dax profitiert von Rekordjagd an der Wall Street

Die Kauflaune an der Wall Street steckt auch deutsche Anleger an. Ungeachtet des jüngsten Raketentests Nordkoreas legt der Dax am Mittwoch zu. Gefragt sind die Aktien von Siemens und Daimler.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch unbeeindruckt vom jüngsten Raketentest Nordkoreas mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Dax Börsen-Chart zeigen stieg um 0,7 Prozent auf 13.154 Zähler.

"Die Börsianer haben sich mittlerweile an das Risiko Nordkorea gewöhnt", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners. Dieses Anleger-Verhalten sei aber extrem gefährlich. "Nordkorea ist und bleibt einer der großen Risikofaktoren für die Börsen."

An der Wall Street hatten die meisten Kurse am Dienstag nach Handelsschluss in Europa ihre Gewinne in etwa verdoppelt: Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen und der S&P500 schlossen je 1 Prozent höher, der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen gewann 0,5 Prozent. Selbst der Kleinwerte-Index Russell 2000 hatte 1,5 Prozent zugelegt und wie seine drei großen Brüder auf Rekordniveau geschossen. In Tokio ließ der nordkoreanische Raketentest die Anleger kalt: Der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen schloss 0,5 Prozent höher. Die chinesischen Börsen tendierten leichter.

Für gute Laune sorgten Fortschritte bei der von US-Präsident Donald Trump geplanten Steuerreform. Die Börsen Asiens fanden mit Kursgewinnen in Japan und einigen Verlusten in China zwar keine einheitliche Richtung, doch hielt sich das Minus in Grenzen.

Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gewann 0,53 Prozent auf 3602,66 Punkte. In der zweiten deutschen Börsenreihe legte der MDax Börsen-Chart zeigen um 0,92 Prozent auf 27:035,83 Zähler stärker zu. Der TecDax Börsen-Chart zeigen rückte um 0,41 Prozent auf 2572,84 Punkte vor.

Siemens prüft Börsengang für Medizintechnik-Tochter

Im Dax standen Siemens-Titel Börsen-Chart zeigen mit einem Plus von 1,3 Prozent ganz oben. Insidern zufolge neigt der Konzern zu einem Börsengang seiner Medizintechnik-Tochter Healthineers in Frankfurt. Die Entscheidung solle am Mittwoch bei einer Aufsichtsratssitzung besprochen werden, sagte eine mit den Plänen vertraute Person am Dienstagabend der Nachrichtenagentur Reuters.

Daimler-Aktien Börsen-Chart zeigen legten 1 Prozent zu. Insidern zufolge lehnte der Konzern ein Angebot der chinesischen Volvo-Mutter Geely ab, einen Anteil von bis zu 5 Prozent über eine Kapitalerhöhung zu erwerben.

Osram und Nordex gefragt

Osram-Aktien Börsen-Chart zeigen lagen mit einem Plus von 3,3 Prozent vorne im MDax. Die Barclays Bank hat die Papiere von "Equal Weight" auf "Overweight" angehoben und das Kursziel auf 100 Euro nahezu verdoppelt. Mit seinen optoelektronischen Produkten könne der Lichtspezialist zu einem Hauptzulieferer für die Autoindustrie werden im Segment des autonomen Fahrens, argumentierten die Analysten.

Papiere von Nordex Börsen-Chart zeigen verteuerten sich um gut 4 Prozent. Der Hersteller von Windkraftanlagen hat aus den Niederlanden einen Auftrag für den Bau von 50 Turbinen erhalten. In den vergangenen Monaten hatte die Sorge, Nordex könne gegen größere Anbieter bei der Vergabe von Aufträgen ins Hintertreffen geraten, den Kurs belastet

Euro wieder höher

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch leicht gestiegen und hat damit einen Teil der Verluste vom Vortag wieder wettgemacht. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1854 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher im Kurs als am Vorabend. Am Vortag hatten überraschend starke Konjunkturdaten aus den USA dem US-Dollar noch Auftrieb verliehen und der Euro war im Gegenzug zeitweise bis auf 1,1827 Dollar gefallen.

Im November erreichte die Konsumlaune der Amerikaner den höchsten Stand seit 17 Jahren. Außerdem hatte der für die Nachfolge von Janet Yellen an der Spitze der US-Notenbank Fed nominierte Währungshüter Jerome Powell einen klaren Hinweis für eine Zinserhöhung im Dezember geliefert.

Im weiteren Handelsverlauf könnten wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung in den Unternehmen des gemeinsamen Währungsraums am späten Vormittag und zum US-Wirtschaftswachstum am Nachmittag.

Ölpreise gesunken

Die Ölpreise haben am Mittwoch an die Verluste vom Vortag angeknüpft und sind weiter gesunken. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 63,17 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 30 Cent auf 57,69 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Rückgang der Ölpreise mit der Entwicklung der US-Ölreserven. Am Vorabend wurde bekannt, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) davon ausgeht, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 1,8 Millionen Barrel gestiegen waren. Am Nachmittag wird die US-Regierung die offiziellen Daten veröffentlichen und dürfte damit für neue Impulse am Ölmarkt sorgen.

Außerdem ist das bevorstehende Treffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) am Donnerstag ein wichtiges Thema am Ölmarkt. Experten gehen davon aus, dass ein Beschluss zur Verlängerung der aktuell geltenden Kürzung der Fördermenge gefasst werden könnte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen, alle Opec-Mitglieder seien zu einer Verlängerung bis Ende 2018 bereit.

