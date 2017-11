Trotz Jamaika-Aus Dax hält sich über 13.000 Punkten

Das Aus der Jamaika-Koalition und der Ausstieg der FDP bringen Anleger nicht aus der Ruhe. Der Dax dürfte sich auch am Dienstag über der Marke von 13.000 Punkten halten.

Nach dem Erholungsversuch zum Wochenauftakt wird der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag kaum verändert erwartet. Der Broker IG taxierte den Index rund eine Stunde vor dem Startetwas höher bei 13 061 Zählern. Zum Wochenstart hatten sich die Anleger nur kurz vom Aus der Jamaika-Sondierungen verunsichern lassen - der Dax Börsen-Chart zeigen schaffte es sogar ins Plus.

Die Stabilität dürfte zusammen mit den guten Vorgaben der Börsen Asiens stützen, sagte ein Händler. Allerdings dürfte das Geschehen wegen der in den USA verkürzten Thanksgiving-Woche insgesamt eher ruhig bleiben.

Kursgewinne in Asien

Noch überzeuge die Bodenbildung des Dax nicht endgültig, erklärte Chartexperte Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar. Ob die Verkaufswelle seit dem Rekordhoch des Dax Börsen-Chart zeigen bei 13 525 Punkten vor zwei Wochen schon vorbei sei, bleibe abzuwarten.

Größere Impulse von der Konjunkturseite sind am Dienstag nicht zu erwarten. In den USA stehen unter anderem Immobilienmarktdaten auf der Agenda.

Bitcoin auf Rekordhoch

Die Rekordjagd beim Bitcoin Börsen-Chart zeigen geht weiter. Am Montagnachmittag erreichte der Kurs der Digitalwährung an wichtigen Handelsbörsen wie zum Beispiel Bitstamp oder Coinbase einen Höchststand bei 8231 Dollar. Seit Beginn des Jahres ist der Wert der Digitalwährung um etwa 800 Prozent gestiegen. Während der Bitcoin von einem Rekordhoch zum nächsten springt, sehen Experten eine gefährliche Marktübertreibung und warnen vor den Folgen einer platzenden Preisblase.

Der Höhenflug sei massiv, sagte Experte Luke Hickmore vom Vermögensverwalter Aberdeen Standard Investments in London. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wird der Bitcoin weiterhin von der Aussicht angetrieben, dass die Digitalwährung künftig an der weltgrößten Terminbörse für Finanzderivate CME in Chicago gehandelt werden kann. Es sei unklar, wann die Blase platzen werde, sagte Hickmore. Allerdings werde es dann "eine Menge an Schmerzen auslösen". Obwohl Experten das Ende der Spekulationsblase erwarten, hat der Bitcoin Börsen-Chart zeigen zuletzt an Bedeutung gewonnen und kann an den Finanzmärkten nicht mehr ignoriert werden.

Steuerpläne von Trump müssen Senat-Abstimmung überstehen

"Für weihnachtliche Vorfreude ist es allerdings noch etwas zu früh", gibt die Helaba-Expertin Claudia Windt zu bedenken. Denn nach der Zustimmung im Repräsentantenhaus müssten die Steuerpläne von Donald Trump noch die Abstimmung im Senat überstehen, wo die republikanische Partei des US-Präsidenten "nur eine denkbar knappe Mehrheit" habe.

Uniper und Innogy stehen am Dienstag im Blick

Dem deutschen Aktienmarkt winkt am Montag ein ruhiger Wochenauftakt, da keine wichtigen Unternehmensnachrichten angekündigt sind. Etwas mehr Bewegung könnte es am Dienstag geben, wenn der Energiekonzern Uniper sich zum Übernahmeangebot des finnischen Konkurrenten Fortum äußert. Zudem stehen Kapitalmarktveranstaltungen des Rückversicherers Munich Re , der RWE-Ökostromtochter Innogy sowie des Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall an. Ferner legt die jüngst an die Börse gegangene Restaurantkette Vapiano Quartalszahlen vor.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax, Dow und weitere Indizes in Echtzeit