Börse Schwacher Dollar bremst Dax-Erholung

Der Dax behauptet sich über 13.000 Punkten. Sorgen bereitet Anlegern der wieder steigende Euro sowie die schleppenden Sondierungsgespräche der nächsten Regierung. Trumps Russland-Affäre belastet den Dollar.

Fortschritte bei der von Börsianern lang ersehnten Steuerreform in den USA heben die Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Die Kauflaune dürfte aber von einem wieder stärkeren Euro gedämpft werden. Auch die Verschiebung der Jamaika-Sondierungsgespräche dürfte für Unruhe sorgen.

Der Dax Börsen-Chart zeigen startete mit einem Gewinn von 0,2 Prozent in den Handel. Am Donnerstag hatte er erstmals seit einer Woche zugelegt und ein halbes Prozent fester bei 13.047 Punkten geschlossen.

Das Repräsentantenhaus in den USA billigte die Steuerreform-Pläne von US-Präsident Donald Trump. Im Senat kam ein getrennter Entwurf ebenfalls voran. Nun müssen die beiden Vorschläge im nächsten Schritt zur Deckung gebracht werden.

In Berlin gehen die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen in die Verlängerung. Am Freitagmittag sollen die Gespräche fortgesetzt werden.

Trumps Russland-Affäre belastet den Dollar

Neue Enthüllungen in der Affäre um angebliche russische Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahl haben dem Dollar am Freitag zugesetzt. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, verlor bis zu 0,5 Prozent auf 93,508 Punkte. Im Gegenzug verteuerte sich der Euro um 0,4 Prozent auf 1,1821 Dollar.

Dem "Wall Street Journal" zufolge hat US-Sonderermittler Robert Mueller im vergangenen Monat mehrere Mitglieder aus dem Wahlkampfteam von Präsident Donald Trump vorgeladen. Laut einem Insider steht vor allem Trumps Schwiegersohn Jared Kushner im Visier der Ermittler. Unabhängig davon monierte der mit der Russland-Affäre befasste Untersuchungsausschuss des US-Senats, dass Kushners Anwalt wichtige Dokumente bislang nicht vorgelegt habe.

Wall Street kaum verändert, Nikkei etwas fester

Die Blicke der Investoren dürfte im Tagesverlauf auch Frankfurt auf sich ziehen. Beim "European Banking Congress" diskutieren unter anderem EZB-Präsident Mario Draghi, Bundesbank-Chef Jens Weidmann sowie Deutsche-Bank-Boss John Cryan.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,8 Prozent höher bei 23.458 Punkten, während der Nasdaq 1,3 Prozent gewann. Der S&P500 stieg ebenfalls um 0,8 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Freitag um 0,2 Prozent auf 22.397 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,7 Prozent auf 3375 Punkte.

Lufthansa legt leicht zu - höhere Flugpreise bescheren Gewinnplus

Die Papiere der Lufthansa gewannen auf Tradegate 0,3 Prozent. Im Fokus dürfte hier vor allem ein Bericht in der "Wirtschaftswoche" stehen. Die seit der Air-Berlin-Peite deutlich höheren Flugpreise bescheren der größten deutschen Fluggesellschaft aus Sicht ihrer Konkurrenten ein hohes Gewinnplus. "Der Konzern dürfte jeden Monat mehr als 100 Millionen zusätzlichen Gewinn machen", sagte laut dem Magazin ein führender Manager eines Wettbewerbers. Die Lufthansa habe sich dazu nicht äußern wollen und auf ihre Jahrespressekonferenz im März 2018 verwiesen, hieß es weiter.

Daimler im Blick

Daimler Börsen-Chart zeigen rückten vorbörslich auf Tradegate um 0,5 Prozent vor. Nach bislang starken Verkäufen in diesem Jahr ist der Autobauer optimistisch hinsichtlich seiner Wachstumschancen in China. "Wir sind zuversichtlich, dass wir auf dem Markt wachsen werden", sagte China-Chef Hubertus Troska während der Automesse im südchinesischen Guangzhou.

Daimler habe sich zuletzt über starke Zuwächse freuen können. So legten die Verkäufe bis Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent auf mehr als eine halbe Millionen Fahrzeuge zu, womit Daimler noch vor Audi und BMW zum größten Premium-Hersteller des Landes aufgestiegen ist.

