Börse Nikkei legt zu - erste Schnäppchenjäger unterwegs

Zur Großbildansicht AFP Abwärts: Der Dax hat jetzt sieben Tage in Folge im Minus geschlossen

Nach sechs Verlusttagen in Folge wagen sich erste Schnäppchenjäger wieder vor. Die Börsen in Asien verbuchen leichte Gewinne, und auch der Dax dürfte den Kampf um die 13.000 Punkte wieder aufnehmen. Im Fokus stehen weiterhin Bankentitel.

Nach sechs Verlusttagen in Folge dürfte der Dax am Donnerstag zunächst erneut einen Erholungsversuch starten. Vorbörsliche Indikationen sehen den deutschen Leitindex 0,2 Prozent im Plus. Bereits am Vortag hatte der Dax seine teils deutlichen Verluste im späten Handel wieder eingedämmt.

Der Aktienmarkt in Japan hat am Donnerstag zugelegt. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen -Index gewann 0,8 Prozent auf 22.210 Punkte. Der breiter aufgestellte Topix lag 0,6 Prozent im Plus bei 1754 Zählern.

Vor allem die Anteilsscheine des Telekomkonzerns Softbank waren gefragt, sie stiegen 1,3 Prozent. Einem Medienbericht zufolge will der Konzern 25 Milliarden Dollar in Saudi Arabien investieren. Der MSCI-Index für die Region Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans zog 0,5 Prozent an.

Euro gibt leicht nach

Am Devisenmarkt gab der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen leicht auf 1,1781 nach. Am Mittwoch war die Gemeinschaftswährung noch auf 1,1860 Dollar angezogen. Der Dollar lag zur japanischen Währung 112,95 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 1,1650 zum Euro und 0,9888 zum Dollar bewertet.

Dow Jones startet mit Verlusten - Zweifel an Trumps Versprechen wachsen

Der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag 0,6 Prozent schwächer geschlossen. Der Dow Jones hatte erst vor rund einer Woche eine Bestmarke bei 23 602 Punkten erklommen. Nun nehmen Anleger Gewinne mit. Dennoch summiert sich das Plus im bisherigen Jahresverlauf immer noch auf mehr als 18 Prozent.

Zuletzt hatte sich die Stimmung der Investoren auch etwas abgekühlt, nachdem sich wieder verstärkt Zweifel an einer schnellen Umsetzung der vom US-Präsidenten Donald Trump gemachten, vollmundigen Steuerversprechen breit gemacht hatten.

Achterbahnfahrt der Deutsche-Bank-Aktie

Im Blickpunkt stehen weiterhin Bankenaktien. Am Donnerstag sorgte der Zugriff von Cerberus auf die Deutsche Bank für Aufregung in der Branche. Der US-Finanzinvestor Cerberus teilte mit, dass er sich 3 Prozent der Anteile an der Deutschen Bank gesichert habe. Cerberus ist bereits zweitgrößter Aktionär der Commerzbank - der Einstieg bei der Deutschen Bank befeuert Spekulationen, dass Cerberus in Zukunft auf eine Fusion der beiden größten deutschen Geldhäuser drängen könne.

Die Aktie der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen, die zuvor mehr als 3 Prozent im Minus notiert hatte, drehte daraufhin ins Plus. Auch die Aktie der Commerzbank drehte ins Plus und beendete den Xetra Handel mit einem Gewinn von 2,1 Prozent.

Airbus steigt nach Rekordauftrag

Die Anteile von Airbus Group Börsen-Chart zeigen setzten sich ungeachtet der allgemein negativen Marktstimmung mit plus 2,77 Prozent auf 85,65 Euro an die Index-Spitze. Nach einem Rekordauftrag, den der Flugzeugbauer auf der Messe in Dubai an Land zog, befinden sich die Papiere wieder nahe an ihrem Rekordhoch von 88,20 Euro.

