Korrektur an der Börse Dax kämpft um 13.000 Punkte Marke

Nach dem Kursrutsch der Vorwoche kämpft der Dax nun mit der Marke von 13.000 Punkten. Händler sprechen von einer "gesunden Korrektur".

Schwache Vorgaben aus Asien und den USA machen deutsche Anleger zu Wochenbeginn vorsichtig. Der Dax Börsen-Chart zeigen wird am Montag nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern erneut schwächer in den Handel starten. Am Freitag hatte er 0,4 Prozent auf 13.127,47 Punkte verloren.

Einen genauen Blick dürften Investoren auf Finanzwerte richten. Bei der am Montag in Frankfurt beginnenden Branchenveranstaltung "Euro Finance Week" werden Reden von Vorständen von Deutscher Bank, Commerzbank, Landesbanken sowie ausländischen Instituten erwartet.

Zudem stehen Zahlen von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe an, unter anderem von Innogy, Talanx und Grammer.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste etwas eingedämmt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen Jones beendete die Sitzung dennoch 0,2 Prozent tiefer bei 23.422 Punkten, während der Nasdaq fast unverändert bei 6750 Stellen blieb.

Verluste in Asien - Nikkei schwächer

Der S&P500 fiel um 0,1 Prozent auf 2582 Zähler. Anleger in den USA sind laut Händlern vor allem enttäuscht davon, dass sich die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Steuerreform wohl nach hinten verschiebt.

Auch in Asien lastete das auf der Stimmung der Anleger. Der japanische Nikkei-Index verlor 1,3 Prozent auf 22.381 Zähler. Der chinesische Shanghai Composite zog dagegen um 0,4 Prozent auf 3447 Punkte an.

Dollar gibt zum Euro wieder nach - Zweifel an US-Steuerreform

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat gegenüber dem Dollar wieder zugelegt und die Marke von 1,1650 Dollar überwunden. Der Dollar hat in der abgelaufenen Woche deutlich nachgegeben. Auslöser für die Dollar-Schwäche sind wachsende Zweifel, dass US-Präsident Trump seine vollmundig angekündigte Steuerreform ohne Abstriche durch den Kongress bekommt.

