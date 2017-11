Börse Powell und Apple stützen den Dax

Zur Großbildansicht DPA Kursrally im Dax: Der Dax 30 notiert auf Rekordhoch nahe 13.500 Punkten

Der Dax behält die Rekordmarke von 13.500 Zählern im Blick. Die Nominierung von Jerome Powell als neuer Chef der Federal Reserve wird an der Börse mit Wohlwollen aufgenommen. Auch die Zahlen von Apple gefallen Börsianern.

Nach der Rekordjagd der vergangenen Tage dürfte der Dax Börsen-Chart zeigen zum Wochenschluss am Freitag weiterhin knapp unterhalb der Rekordmarke von 13.500 Zählern pendeln. Die US-Börsen drehten am Donnerstag im späten Handel leicht ins Plus, und in Asien überwog am Freitag die Zahl der Kursgewinner.

Die Nominierung von Jerome Powell als Nachfolger Janet Yellens an der Spitze der Federal Reserve wird an den Börsen mit Wohlwollen aufgenommen. Powell gilt ebenso wie Yellen als Vertreter einer moderaten Zinspolitik und steht für Kontinuität an der Spitze der Fed.

Zudem übertraf das Schwergewicht Apple nach US-Börsenschluss mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten. Die Aktie des wertvollsten Börsenkonzerns der Welt legte nachbörslich um rund 3 Prozent zu und erreichte ein neues Rekordhoch.

Wall Street dreht im späten Handel ins Plus

Nachdem US-Präsident Donald Trump verkündet kurz vor Börsenschluss verkündet hat, dass er den republikanischen Fed-Direktor Jerome Powell zum Nachfolger von Fed-Chefin Janet Yellen nominieren wird, drehten sowohl Dow Jones Börsen-Chart zeigen als auch Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen in die Gewinnzone .

Zudem wurde die Vorlage des Gesetzentwurfs zur Steuerreform präsentiert. Die Pläne sehen eine Entlastung von Firmen und Privathaushalten von bis zu rund sechs Billionen Dollar binnen zehn Jahren vor. Ein Kernelement ist die Senkung der Unternehmenssteuern.

T-Mobile und Sprint versuchen Fusion zu retten

Im Blick steht am Freitag außerdem die Deutsche Telekom: Die Telekom-Tochter T-Mobile US und der amerikanische Rivale Sprint arbeiten einem Medienbericht zufolge an einer Rettung ihrer milliardenschweren Fusionspläne. Dazu habe T-Mobile US ein geändertes Angebot vorgelegt, das Sprint nun überdenke, berichtete das "Wall Street Journal" in seiner Internetausgabe. Die Konditionen der neuen Offerte seien unklar, eine Einigung aber innerhalb von Wochen möglich.

Zuletzt waren die Gespräche Insidern zufolge in eine Sackgasse geraten. In der Führung der japanischen Sprint-Mutter Softbank gebe es Bedenken, die Mehrheit an dem US-Mobilfunker abzugeben. T-Mobile US wolle die Gespräche aber weiterführen.

