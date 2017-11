Rekordjagd an der Börse Dax klettert weiter, Asiens Börsen auf Zehnjahreshoch

Zur Großbildansicht DPA Kursrally im Dax: Der Dax dürfte heute über die Marke von 12.300 Zählern steigen

Die Kursrally am Aktienmarkt geht zunächst weiter: Nach der Feiertagspause wird der Dax an diesem Mittwoch mit Gewinnen in den Handel starten. Am Montag war er mit einem Plus von 0,1 Prozent auf einem Schlussrekord von 13.229 Punkten aus dem Handel gegangen. Kurz vor dem Handelsstart stand der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex 0,7 Prozent höher bei 13.346 Punkten.

Wegen des Allerheiligen-Feiertages an diesem Mittwoch in einigen deutschen Bundesländern und Teilen Europas dürften die Umsätze aber eher mau ausfallen. Am Dienstag hatte in Deutschland wegen des runden Reformations-Feiertags (500 Jahre Reformation) bundesweit kein Handel stattgefunden.

Telekom schwach - Fusion von T-Mobile und Sprint auf der Kippe

Ein mögliches Aus der geplanten Fusion des US-Mobilfunkers Sprint mit der Telekom-Tochter T-Mobile US hat die Aktien des Bonner Konzerns am Mittwochmorgen im vorbörslichen Handel belastet. Sie fielen beim Broker Lang & Schwarz (L&S) im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,66 Prozent, was den letzten Platz im Dax bedeutete. Analysten rechnen bei einem Zusammenschluss mit einem großen Sparpotenzial in Milliardenhöhe.

Der japanische Mutterkonzern von Sprint Börsen-Chart zeigen , Softbank plane, die Gespräche über einen Zusammenschluss abzubrechen, hatte das japanische Wirtschaftsblatt "Nikkei" am Montagabend mitteleuropäischer Zeit gemeldet. Grund seien Probleme, sich mit der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen auf die Eigentümerverhältnisse einer fusionierten Gesellschaft zu einigen.

Allerdings wartet Softbank vor einer endgültigen Entscheidung noch auf eine Reaktion der Deutschen Telekom, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen am Mittwochmorgen berichtete. Offizielle Stellungnahmen von Unternehmensseite dazu gab es nicht.

Daten vom US-Arbeitsmarkt

Auf der Konjunkturseite steht mit dem Arbeitsmarktbericht des privaten US-Arbeitsvermittlers ADP ein erster Vorbote der amtlichen Monatsdaten vom US-Jobmarkt, die am Freitag anstehen, im Terminkalender. Ungeachtet dessen dürften die Anleger aber auf der Hut bleiben, denn am Abend nach Handelsschluss in Europa wird gegen 19.00 Uhr (MEZ) die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) erwartet. Überwiegend wird erst für Dezember mit einer weiteren Zinserhöhung gerechnet.

Wall Street mit Gewinnen - Apple und Tesla legen deutlich zu

Ermutigende Zwischenberichte von Unternehmen hatten der Wall Street am Dienstag zu leichten Gewinnen verholfen. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss 0,1 Prozent höher auf 23.377 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich ebenfalls um 0,1 Prozent auf 2575 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 6727 Stellen: Hier sorgten vor allem die deutlichen Kursgewinne bei Apple und Tesla für Unterstützung.

Tesla Börsen-Chart zeigen legt heute nach Börsenschluss seine Zahlen vor, am Donnerstag wird Apple Börsen-Chart zeigen mit seiner Quartalsbilanz folgen. Während Apple auf einem Rekordhoch notiert, startete Tesla mit einem Plus von rund 3 Prozent am Dienstag einen Erholungsversuch, nachdem die Aktie in den vergangenen Wochen um rund 10 Prozent gefallen war.

Asiens Börsen auf 10-Jahres-Hoch, Kurssprung bei Sony

Unternehmensbilanzen trieben auch die Tokioter Börse am Mittwoch an. Der Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen stieg um 1,9 Prozent auf 22.420 Punkte - der höchste Stand seit 21 Jahren. Am Dienstag hatte unter anderem Samsung Börsen-Chart zeigen einen Rekordgewinn gemeldet, was auch die Börse in Südkorea stützte.

"Hoffnungen auf US-Steuererleichterungen und steigende Ölpreise helfen asiatischen Aktien", ergänzte Stratege Yukino Yamada von Daiwa Securities.

Zu den größten Kursgewinnern in Japan zählten Sony Börsen-Chart zeigen . Die Papiere des Elektronikkonzerns kletterten um 11,4 Prozent auf den höchsten Stand seit neun Jahren. Nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Quartal hatte das Management am Dienstag für das Geschäftsjahr bis Ende März ein Rekordergebnis angekündigt. Auch bei Tokyo Electron laufen die Geschäfte rund. Der Chipausrüster hob seine Jahresprognose an. Die Aktien stiegen daraufhin um mehr als 13 Prozent.

An den chinesischen Börsen herrschte nach mauen Konjunkturdaten hingegen Zurückhaltung. Der Schanghaier Index trat auf der Stelle, der CSI300-Index der Standartwerte gab 0,3 Prozent nach. Das Wachstum der chinesischen Industrie hat sich angesichts härterer Auflagen im Kampf gegen die Umweltverschmutzung zuletzt überraschend kräftig abgekühlt.

Euro gibt zum Dollar leicht nach

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1633 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1638 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem zunächst vergleichsweise impulsarmen Handel. In der Eurozone werden kaum wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag dürften wichtige US-Konjunkturdaten und eine Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed für mehr Bewegung am Devisenmarkt sorgen.

