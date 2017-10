Nach Rekordhoch Dax-Rally vorerst beendet

Nach den Kursrekorden der vergangenen Woche schaltet der Dax einen Gang zurück, Anleger gönnen sich eine Verschnaufpause. Der Euro erholt sich von seinen Verlusten.

Der Dax ist am Montag wenig bewegt in die neue Handelswoche gestartet. Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader sprach von einer Pause für den deutschen Leitindex nach dem jüngsten Rekordlauf. Wenige Minuten nach Handelsbeginn notierte der Dax Börsen-Chart zeigen 0,06 Prozent höher bei 13.225,66 Punkten. Am Freitag hatte er bei 13.249 Punkten den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch erreicht und den Großteil seiner Gewinne bis zum Börsenschluss behauptet.

Der MDax Börsen-Chart zeigen, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, stieg am Montagmorgen um 0,11 Prozent auf 26.739,34 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen sogar ein Plus von 0,56 Prozent auf 2540,36 Zähler schaffte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um 0,16 Prozent auf 3658,00 Punkte hoch.

Zuletzt hatten ein schwacher Euro und eine bisher recht gut verlaufene Quartalsberichtssaison der Unternehmen den Märkten Schwung verliehen. Potenzielle politische Störfeuer wie die Katalonien-Krise blendeten die Anleger weitgehend aus. Nun gehen die Meinungen zur weiteren Dax-Richtung auseinander: Einige Börsianer trauen ihm dank guter Unternehmens- und Wirtschaftsnachrichten weitere Kursgewinne zu. Dagegen mahnen andere angesichts der zuletzt schon guten Entwicklung vor zu viel Euphorie.

Neuen Schub versprechen die laufende Bilanzsaison und hier vor allem die Apple-Zahlen Börsen-Chart zeigen am Donnerstag. Der US-Elektronikkonzern verhalf seinem Zulieferer Dialog Semiconductor am Montag zu einem Kursgewinn von 2,2 Prozent. Apple zufolge gehen die Bestellungen für sein neues Flagschiff iPhone X "durch die Decke". Die Titel von RIB Software stiegen sogar um 4,7 Prozent. Die IT-Firma hob nach einem Gewinnsprung im Quartal ihre Gesamtjahresziele an.

Euro erholt sich von Vortagesverlusten

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Montag etwas von seinen Verlusten der vergangenen Tage erholt. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1615 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1605 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende war der Euro mit 1,1575 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli gefallen. Belastet wird die Gemeinschaftswährung vor allem durch die Aussicht auf eine anhaltend lockere Geldpolitik der EZB. Darüber hinaus sorgt die politische Krise zwischen Spanien und Katalonien für Unsicherheit unter Anlegern. Hinzu kommen zuletzt robuste Konjunkturdaten aus den USA.

Ölpreis weiter auf Zweijahreshoch

Die Ölpreise haben sich am Montag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Dezember 60,50 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um acht Cent auf 53,98 Dollar.

Am Freitag war der Preis für europäisches Brent-Rohöl auf den höchsten Stand seit etwa zwei Jahren gestiegen. Amerikanisches WTI-Erdöl liegt aktuell auf dem höchsten Stand seit März. Auslöser der Preisanstiege sind Spekulationen auf eine Verlängerung der Förderbegrenzung durch das Ölkartell Opec und andere große Produzenten wie Russland. Begrenzt werden die Preiszuwächse durch die Erwartung einer steigenden US-Rohölförderung.

