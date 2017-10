Börse Deutsche Bank überzeugt die Anleger nicht

Wird die EZB ihre Geldpolitik künftig etwas weniger locker ausgestalten? Vor der Sitzung der Zentralbank am Nachmittag halten sich die Anleger zurück: Der Dax tritt auf der Stelle. Im Fokus stehen die Aktien der Deutschen Bank und der Münchener Rück.

Nach den Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag im frühen Handel etwas Boden gutgemacht. Gestützt wurde die moderate Erholung von überwiegend guten Quartalszahlen großer Unternehmen. Starke Schwankungen sind vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht zu erwarten. Die Währungshüter dürften auf ihrem laut Experten wichtigsten Meeting des Jahres den Einstieg in den Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik beschließen. Die Reduzierung der Wertpapierkäufe sollte dabei aber eher langsam erfolgen, um größtmögliche Flexibilität zu haben.

Im frühen Geschäft stieg der Dax Börsen-Chart zeigen um 0,10 Prozent auf 12.963 Punkte. Tags zuvor hatte der Leitindex rund ein halbes Prozent verloren und war unter die als bedeutsam angesehene Marke von 13.000 Punkten gerutscht.

Der MDax Börsen-Chart zeigen, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, gewann am Donnerstag 0,27 Prozent auf 26.080 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen rückte um 0,28 Prozent auf 2475 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigensank hingegen um 0,10 Prozent zu.

Im Dax konnte die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen die Anleger trotz eines überraschenden Gewinnsprungs nicht überzeugen. Die Aktien fielen um 2 Prozent.

Dagegen kamen Beiersdorf mit ihrer Anhebung der Umsatzprognose bei den Anlegern gut an: Die Aktien kletterten um 3,8 Prozent und damit an die Dax-Spitze. Dagegen fielen Bayer um rund drei Prozent. Vor der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto schwächelt ausgerechnet das Agrargeschäft.

Die Papiere von Münchener Rück pendelten um ihren Mittwochsschluss. Die Serie von Wirbelstürmen in den USA und der Karibik kommt den weltgrößten Rückversicherer teuer zu stehen, womit die Anleger aber schon gerechnet hatten.

Der Euro hat sich am Donnerstag vor mit Spannung erwarteten Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1825 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,1785 Dollar festgesetzt.

mit Nachrichtenagenturen