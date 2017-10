Börse Bei der Lufthansa nehmen Anleger Gewinne mit

Gute Handelsvorgaben von der Wall Street scheint der Dax nicht umsetzen zu können. Händler erwarten am Mittwoch einen schwächeren Auftakt. Bei der Lufthansa streichen die Anleger nach einem guten Lauf der Aktie und überzeugenden Quartalszahlen erst einmal Kursgewinne ein.

Die zuletzt relativ träge Verfassung des deutschen Aktienmarktes dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Damit sollte der Dax vor der am Donnerstag anstehenden Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an seinem Pendelkurs um die Marke von 13.000 Punkten festhalten. Der Mittwoch selbst ist geprägt von einer Flut an Unternehmenszahlen.

Knapp eine Stunde vor Beginn des offiziellen Handels notierte der deutsche Leitindex 0,14 Prozent tiefer bei 12.995 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde zuletzt 0,11 Prozent niedriger erwartet.

Trotz weiterer Rekorde an der Wall Street fehlt frischer Schwung. Nach dem europäischen Handelsende tat sich nämlich auch hier nicht mehr viel. Auch die Rally in Japan endete zunächst: Der Nikkei Börsen-Chart zeigen 225 schloss nach 16 Gewinntagen in Folge mit einem Minus von 0,4 Prozent.

Auf ihrer Sitzung am Donnerstag wird die EZB aller Voraussicht nach den Einstieg in den Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik beschließen. Dies erwarten viele Fachleute, da EZB-Präsident Mario Draghi eine Entscheidung bereits angekündigt hat. Unklar ist jedoch, was die EZB genau beschließen wird. Fest erwartet wird, dass sie ihre Wertpapierkäufe auch 2018 fortführen wird, allerdings in geringerem Umfang als bisher.

Euro notiert deutlich unter 1,18 Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwochmorgen kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1760 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1761 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte steht das Geschäftsklima des Münchner Ifo-Instituts im Fokus. Analysten rechnen mit einer leichten Stimmungseintrübung, allerdings von sehr hohem Niveau aus. Das gute Geschäftsklima nahe Rekordhoch ist Ausdruck der robust wachsenden deutschen Wirtschaft

Von Unternehmensseite berichten an diesem Mittwoch unter anderem Lufthansa Börsen-Chart zeigen, Ceconomy, Telefonica Deutschland Börsen-Chart zeigen, Sartorius Börsen-Chart zeigen , Krones Börsen-Chart zeigen , Klöckner & Co. Börsen-Chart zeigen Co sowie Vossloh Börsen-Chart zeigen über ihre Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal.

Lufthansa-Aktien verlieren nach Gewinnmitnamen

Die Lufthansa Börsen-Chart zeigen ist nach einem starken Sommergeschäft auf Kurs zu einem neuen Rekordgewinn. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg von Juli bis September binnen Jahresfrist um rund ein Drittel auf 1,52 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Morgen mit. Die Lufthansa bekräftige ihre Ziele für das Gesamtjahr und verbuchte nach neun Monaten das beste Ergebnis der Firmengeschichte.

Für Anleger sind dennoch vorsichtig, nehmen vorbörslich zunächst einmal vergangene Kursgewinne vom Tisch. Die Lufthansa-Aktien Börsen-Chart zeigen, die in den vergangenen Monaten rasant gestiegen waren, sanken am Mittwoch vorbörslich auf der Handelsolattform Tradegate im Vergleich zum Vortagesschlusskurs des Xetra-Handels allerdings um 2,7 Prozent.

Der Elektronikhändler Ceconomy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr dank des Onlinebooms weiter zugelegt. Ceconomy-Titel gewannen auf Tradegate 1,7 Prozent.

Der Mobilfunkanbieter Telefonica Deutschland (O2) Börsen-Chart zeigen wird nach dem dritten Quartal etwas weniger optimistisch beim operativen Ergebnis. Die Anteilsscheine sackten vorbörslich um 1,8 Prozent ab.

