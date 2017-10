Börse Dax überspringt wieder 13.000-Punkte-Marke

Der Dax lässt erneut die Marke von 13.000 Punkten hinter sich. Im Fokus stehen die Aktien von Linde und Börsenneuling Varta.

Mit freundlicher Tendenz dank positiver Vorgaben von den Übersee-Börsen hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag präsentiert. Der Dax Börsen-Chart zeigen pendelte am Vormittag um 13.000 Punkte, setzte sich gegen Mittag aber oberhalb dieser Marke fest und nähert sich nun wieder dem Rekordhoch von 13.094 Punkten aus der Vorwoche. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex 0,51 Prozent höher bei 13.047 Zählern.

Der MDax Börsen-Chart zeigen, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, stieg am Montag um 0,27 Prozent auf 26.133 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen rückte um 0,35 Prozent auf 2495 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gewann rund ein halbes Prozent.

Linde senkt Mindestannahmeschwelle für Praxair-Fusion

Unter den Einzelwerten gehörten Aktien von Linde Börsen-Chart zeigen mit einem Plus von rund einem Prozent auf 180,55 Euro zu den attraktivsten Dax-Werten. Zwischendurch erreichten die Titel des Industriegaseherstellers mit 182,80 Euro den höchsten Stand seit Mai 2015. Linde hat kurz vor Fristende die Hürde für den Zusammenschluss mit dem US-Konzern Praxair gesenkt. Die Mindestannahmequote für den Aktientausch liegt nun bei 60 Prozent statt bisher 75 Prozent. Zudem wurde die Annahmefrist für das Tauschangebot um zwei Wochen bis zum 7. November verlängert.

Varta-Aktien liegen jetzt 24 Prozent über Ausgabepreis

Die Titel von Ströer sackten um 1,85 Prozent ab und bildeten das Schlusslicht im MDax. Die jüngst an der Börse gestarteten Aktien von Varta gewannen 6,15 Prozent auf 21,76 Euro. Im Vergleich zum Ausgabepreis von 17,50 Euro am vergangenen Donnerstag bedeutet dies ein Kursplus von rund 24 Prozent. Im Vergleich zum ersten Kurs von 24,25 Euro liegen die Aktien aber noch rund 10 Prozent hinten. Der Börsengang hatte dem Batteriehersteller 150,5 Millionen Euro brutto eingebracht

Börse Tokio feiert Wahlsieg von Abe

Der Wahlsieg des Ministerpräsidenten Shinzo Abe bei den Parlamentswahlen in Japan hat Jubel an den dortigen Börsen ausgelöst. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen stieg den 15. Tag in Folge und schloss 1,1 Prozent höher bei 21.696 Punkten. Das ist der höchste Schlusskurs seit 21 Jahren und die längste Gewinnserie überhaupt.

"Abes Regierungskoalition konnte so viele Sitze im Parlament erobern, dass nun sogar die Chance besteht, Verfassungsänderungen anzugehen", sagte Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Medienberichten zufolge sicherte sich Abe mit seinem Koalitionspartner eine Zweidrittel-Mehrheit. Ein Grund für die Kursrally waren auch Spekulationen auf weiterhin niedrige Leitzinsen in Japan.

Euro etwas schwächer, Yen fällt

Der Euro hat am Montag weiter unter der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1770 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1818 Dollar festgesetzt.

Verluste verzeichnete am Morgen der japanische Yen. Am Markt wurde dies mit dem hohen Sieg der Regierungskoalition in den japanischen Parlamentswahlen vom Wochenende begründet. Eine Fortsetzung der nach Premierminister Shinzo Abe benannten Wirtschaftspolitik ist damit sehr wahrscheinlich. Die "Abenomics" sehen unter anderem eine extrem lockere Geldpolitik vor, die den Yen schwächt.

