Dax im Plus ThyssenKrupp unter Dampf

Anleger agieren vor dem wichtigen Treffen der Notenbanker im US-amerikanischen Jackson Hole am Freitag weiter vorsichtig. Auch der starke Euro drückt auf die Stimmung. Im Fokus stehen die Aktien von ThyssenKrupp.

Vor der Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole halten sich die Anleger wohl auch am Donnerstag zurück: Der Dax Börsen-Chart zeigen stieg in den ersten Handelsminuten um 0,15 Prozent auf 12.193 Punkte, nachdem er am Vortag etwas gefallen war.

Der MDax Börsen-Chart zeigen mit den Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen legte um 0,24 Prozent auf 24.978 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen verbesserte sich um 0,15 Prozent auf 2271 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gewann 0,3 Prozent.

An der Wall Street waren die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland abgebröckelt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,4 Prozent tiefer, während der Nasdaq Börsen-Chart zeigen 0,3 Prozent verlor. Der S&P500 fiel um 0,3 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Donnerstag um 0,3 Prozent auf 19.378 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3283 Punkte.

ThyssenKrupp am Dax-Ende

Zu den größten Verlierern im Dax zählen die Aktien von ThyssenKrupp Börsen-Chart zeigen. Politiker und Gewerkschaftler wollen einem Pressebericht zufolge die angepeilte Fusion der Stahlsparte von ThyssenKrupp mit dem indischen Branchenriesen Tata Steel verhindern. Dazu solle eine "Deutsche Stahl AG" gegründet werden, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf unternehmensnahe Kreise. Unternehmer Jürgen Großmann werde gedrängt, seine Stahlgruppe Georgsmarienhütte einzubringen. Die geplante Fusion wird von Börsianern sehr positiv gesehen - platzt sie, wäre es eine herbe Enttäuschung.

Euro hält Vortagsgewinne

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat im frühen Handel geringfügig nachgegeben und damit seine kräftigen Vortagesgewinne weitestgehend gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1805 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs zuletzt am Mittwoch auf 1,1799 (Dienstag: 1,1771) Dollar fest.

Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Am Vortag hatte eine überraschend verbesserte Stimmung sowohl der Unternehmen als auch der Verbraucher im Euroraum der Gemeinschaftswährung Auftrieb gegeben. Außerdem fielen Daten zum US-Immobilienmarkt enttäuschend aus und der US-Dollar wurde durch Drohungen von US-Präsident Donald Trump belastet. Wenn er nicht vom Kongress die Finanzierung für seine geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko zugesagt bekäme, werde es zum Stillstand der Bundesbehörden kommen, sagte er kürzlich vor Anhängern.

Eine Rolle spielte laut Experten der Commerzbank außerdem, dass EZB-Chef Mario Draghi am Mittwoch bei einer Rede in Lindau nichts zur Geldpolitik oder zur derzeitigen Euro-Stärke gesagt hat. Nachdem sich die Notenbanker bei ihrer jüngsten Sitzung besorgt über den Wechselkurs gezeigt hatten, warte man an den Finanzmärkten auf eine Bestätigung dieser Sorge durch Draghi, schreibt Analystin Thu Lan Nguyen. "Sollte diese ausbleiben, wäre das für den Markt ein Zeichen dafür, dass die Toleranzgrenze der EZB bei der Währung noch lange nicht erreicht ist."

Vor diesem Hintergrund wird Draghis Auftritt am Freitag bei der legendären Notenbankerkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole mit Spannung erwartet. Vor allem wird dann auch im Fokus stehen, ob Draghi sich zum künftigen geldpolitischen Kurs äußern wird. Auch die Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, wird in Jackson Hole sprechen.

Rückgang der Rohölbestände in den USA gibt Ölpreisen Auftrieb

Die Ölpreise haben im frühen Handel ihre kräftigen Vortagesgewinne gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 52,57 US-Dollar und damit so viel wie am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel geringfügig um vier Cent auf 48,37 Dollar.

Ein Rückgang der Rohölbestände in den USA laut dem Energieministerium hatte am Mittwoch den Preisen deutlich Auftrieb gegeben. Dass die US-Produktion in der vergangenen Woche abermals recht deutlich zulegte, sorgte in diesem Umfeld nicht für sichtbare Belastung.

Zudem stützte ein erneut geschwächter Dollar am Vortag die Preise. Da Öl zumeist in der US-Währung gehandelt wird, macht ein schwacher Dollar das schwarze Gold für Investoren außerhalb der USA erschwinglicher, was die Nachfrage tendenziell erhöht.

