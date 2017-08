Börse Anleger halten sich zurück, Konjunkturdaten im Fokus

Der Dax Börsen-Chart zeigen wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch erst einmal auf der Stelle treten. Am Dienstag hatte er nach drei Verlusttagen in Folge 1,4 Prozent höher bei 12.229 Punkten geschlossen.

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger unter anderem auf die Stimmungsbarometer der Einkaufsmanager aus Deutschland und der Euro-Zone. Analysten rechnen in beiden Fällen mit anhaltend hohen Werten. Beim europäischen Verbrauchervertrauen sagen sie dagegen eine leichte Verschlechterung voraus.

Die US-Börsen hatten am Dienstag zugelegt. Der Dow-Jones-Index Börsen-Chart zeigen der Standardwerte schloss 0,9 Prozent im Plus bei 21.899 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 ging 0,99 Prozent höher aus dem Handel und hatte einen Stand von 2452 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen gewann 1,36 Prozent auf 6297 Punkte. Im Schlepptau der Wall Street stieg der japanische Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 0,3 Prozent.

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch im frühen Handel keine klare Richtung gefunden. Nach einigen Schwankungen in geringem Ausmaß lag die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1760 US-Dollar und damit ungefähr auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1771 (Montag: 1,1761) Dollar festgesetzt.

Im weiteren Tagesverlauf behalten die Anleger eine Eröffnungsrede von EZB-Chef Mario Draghi bei einer Ökonomen-Konferenz in Lindau im Blick. Aufgrund der wissenschaftlichen Ausrichtung der Veranstaltung rechnet Antje Praefcke, Expertin bei der Commerzbank, aber mit wenig neuen Informationen zur Geldpolitik.

Mit größerer Aufmerksamkeit wird Draghis Rede bei der Notenbankkonferenz im amerikanischen Jackson Hole diese Woche erwartet. Auch die Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, wird dort sprechen. Zwar werden auch hier von den meisten Beobachtern keine grundlegend neuen Aussagen zum geldpolitischen Kurs erwartet. Auszuschließen sind sie aber nicht.

Unterdessen bleibt das britische Pfund unter Druck. Am Mittwoch kostete ein Euro zwischenzeitlich bis zu 0,9177 Pfund. Damit wurde ein Höchststand seit 2009 erreicht - abgesehen von einem kurzzeitigen "Flash-Crash" beim Pfund im vergangenen Oktober.

Für Druck auf das Pfund sorgten laut Händlern zuletzt die verhaltenen Reaktionen seitens der EU auf die Vorlagen aus London: Am Montag hatte das britische Brexit-Ministerium ein Positionspapier zum künftigen Handel mit der EU vorgestellt, am Mittwoch soll ein Papier zur künftigen Rolle des Europäischen Gerichtshofs für Großbritannien folgen und am Donnerstag sollen Vorschläge zum Datenschutz vorliegen.

Ölpreise schwächer

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 51,69 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 13 Cent auf 47,70 Dollar.

Die Behebung einer Pipeline-Blockade in Libyen habe etwas auf die Preise gedrückt, hieß es aus dem Handel. Vor wenigen Tagen war wegen der Blockade die Förderung auf dem größten Ölfeld des Landes eingestellt worden.

Die Preisdifferenz zwischen Rohöl aus Europa und US-Öl bleibt weiterhin mit rund vier Dollar auf dem höchsten Niveau seit knapp zwei Jahren. Experten der Commerzbank zufolge haben zuletzt Spekulationen auf einen steigenden WTI-Preis nachgelassen. Händler führten dies auf die Erwartung steigender Ölexporte aus den USA zurück.

In diesem Umfeld konnte ein Rückgang der US-Ölreserven laut dem Interessenverband American Petroleum Institute (API) den Preisen am Vorabend keinen Auftrieb geben. Die offiziellen Zahlen zu den Lagerbeständen werden am Mittwochnachmittag veröffentlicht. Analysten rechnen auch hier mit einem Rückgang.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Nachrichtenticker