Dax US-Politchaos drückt Stimmung an der Börse

Schwache Vorgaben aus den USA und Asien drücken Anlegern in Deutschland am Montag auf die Stimmung. Investoren schlagen vor allem die politischen Querelen um US-Präsident Donald Trump auf den Magen.

Die Irritationen der Investoren über das Polit-Chaos der Trump-Regierung haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt in der Defensive gehalten. Der Dax Börsen-Chart zeigen sank am Morgen um 0,35 Prozent auf 12.122 Punkte und knüpfte damit an seinen Freitagsverlust von 0,31 Prozent an.

Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen deutschen Werte ging es am Montag um 0,08 Prozent auf 24.808 Punkte bergab. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen büßte 0,32 Prozent auf 2251 Zähler ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gab um 0,38 Prozent nach.

Der Abgang des rechtsgerichteten Chefstrategen von US-Präsident Donald Trump, Stephen Bannon, war der Höhepunkt einer an politischen Verwerfungen und Peinlichkeiten reichen Vorwoche im Weißen Haus. "Alles in allem spricht einiges dafür, dass sich die Börsen auch in dieser Woche in unruhigem Fahrwasser bewegen", erklärt Helaba-Analyst Christian Schmidt. Ansonsten sollte es am Montag zunächst eher ruhig zugehen. In der vergangenen Woche hatte der deutsche Leitindex mit dem Unterstützungsbereich um 12.100 Punkte gerungen und diese Marke letztlich verteidigt.

Börsen in New York und Tokio schwächer

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste ausgeweitet. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen der Standardwerte gab 0,4 Prozent auf 21.674 Zähler nach. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 0,2 Prozent, während der Technologieindex Nasdaq Börsen-Chart zeigen 0,1 Prozent verlor.

In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Montag um 0,4 Prozent auf 19.390 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent.

Air Berlin weiter im Fokus

Aus Unternehmenssicht dürften auch in der neuen Woche Spekulationen um die Zukunft der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin Börsen-Chart zeigen die Schlagzeilen bestimmen. Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann drückt beim geplanten Verkauf aufs Tempo und will die Übernahme "spätestens im September" abschließen. Ein Kaufgebot des Nürnberger Unternehmers Hans Rudolf Wöhrl sieht Air Berlin als nicht seriös an. Bestätigt sind bislang Gespräche mit der Lufthansa Börsen-Chart zeigen . Als Interessenten gelten zudem die britische Billigfluggesellschaft Easyjet Börsen-Chart zeigen , Tuifly sowie die Thomas-Cook-Tochter Condor.

Einen Blick wert sein könnten auch die Aktien der Merck KGaA Börsen-Chart zeigen. Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern wolle sich nach der milliardenschweren Übernahme des US-Laborspezialisten Sigma-Aldrich mit größeren Zukäufen zurückhalten, sagte Finanzchef Marcus Kuhnert der "Börsen-Zeitung". Kuhnert zufolge hat Merck Ratingagenturen einen klaren Entschuldungsplan zugesagt, den das Unternehmen nun einhalten müsse.

Euro schwächer

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Montag im frühen Handel gesunken. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1741 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1740 (Donnerstag: 1,1697) Dollar festgesetzt.

Konjunkturdaten, die den Euro bewegen könnten, stehen am Montag nicht auf dem Kalender. Im Fokus der Anleger dürften unterdessen die politischen Entwicklungen in den USA bleiben. Dass Stephen Bannon, bisheriger Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, das Weiße Haus verlassen musste, hatte zuletzt beim US-Dollar für keinen Auftrieb gesorgt.

Des weiteren richten sich die Blicke der Anleger bereits auf das diese Woche anstehende Notenbankertreffen in Jackson Hole, an dem sowohl EZB-Chef Mario Draghi als auch die Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, teilnehmen werden.

Ölpreise halten Gewinne

Die Ölpreise haben zum Wochenbeginn ihre deutlichen Gewinne vom Freitag gehalten und sich im frühen Handel kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Oktober kostete am Montagmorgen 52,67 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober sank geringfügig um einen Cent auf 48,65 Dollar.

Die Ölpreise wurden von Schwächesignalen zum US-Angebot gestützt: Dem Ölausrüster Baker Hughes zufolge ist die Zahl der US-Ölbohrlöcher zum zweiten Mal in diesem Monat gesunken und hat den größten Rückgang seit Januar verzeichnet. Demnach ging die Zahl der Bohrlöcher um 5 auf 763 zurück. Sie befindet sich aber nach wie vor auf vergleichsweise hohem Niveau.

mg/dpa-afx/rtr

