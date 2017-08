Börse Trumps Zwiespalt mit US-Wirtschaft belastet Dax

Der Dax leidet am Donnerstag unter den schlechten Vorgaben aus den USA: Die Auflösung der Beratergremien durch US-Präsident Donald Trump wird als belastend empfunden. Und auch das gestern Abend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed sorgt bei Börsianern für Unbehagen.

Nach der jüngsten Gewinnsträhne am deutschen Aktienmarkt lehnen sich Anleger erst einmal zurück. Der Dax Börsen-Chart zeigen startete am Donnerstag 0,2 Prozent tiefer mit 12.234 Punkten in den Handel.

Die deutschen Indexkollegen schlugen sich etwas besser: Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Werte ging es um 0,17 Prozent auf 25.006 Punkte nach oben, der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen legte um 0,2 Prozent auf 2272 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigenjedoch gab in ähnlichem Maße nach wie der Dax.

Gedrückt wurde die Stimmung nach Einschätzung von Börsianern vor allem von den Turbulenzen in der US-Regierung. Präsident Donald Trump löste am Mittwoch zwei Beratergremien mit Konzernchefs auf, nachdem mehrere Mitglieder aus Protest gegen seine Aussagen zur rechtsextremen Gewalt in Virginia ausgetreten waren. "Trump isoliert sich zunehmend und an eine Umsetzung seines Wirtschaftsplans glaubt kaum noch jemand", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Trumps Unberechenbarkeit könnte jederzeit zum Risiko werden."

Inflationsschwäche in den USA wird zunehmend zum Problem

Die zunehmenden Spannungen zwischen Trump und der heimischen Wirtschaft hatten am Mittwoch schon die Stimmung an der Wall Street gedämpft. Auch das veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed sorgte am Abend nicht gerade für bessere Stimmung. Es habe nun deutlich gemacht, "dass die aktuelle Inflationsschwäche zunehmend als Problem gesehen wird", schrieb Christiane von Berg von der BayernLB. Der künftige Zinspfad bleibe daraufhin unklar, fügte sie hinzu. Eine niedrige Teuerung schränkt den Spielraum der US-Währungshüter für weitere Zinserhöhungen ein.

In New York ging der Dow-Jones-Index Börsen-Chart zeigen der Standardwerte 0,1 Prozent höher bei rund 22.025 Punkten aus dem Handel. Auch die Börse in Tokio gab etwas nach: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Vormittagshandel 0,1 Prozent im Minus bei 19.701 Punkten.

Im Tagesverlauf stehen mit dem Philly-Fed-Index sowie Wasserstandsmeldungen aus der US-Industrie wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA auf der Agenda, die dem Markt neue Impulse verleihen könnten. In Europa dürften Anleger zuvor noch auf das Sitzungsprotokoll der EZB und die aktuelle Entwicklung der Verbraucherpreise schauen.

Lufthansa unter Druck

Bei den Einzelwerten richteten sich die Blicke der Anleger auf Lufthansa Börsen-Chart zeigen. Die Aktien gehörten mit einem Kursminus von 0,7 Prozent zu den größten Verlierern im Dax. Die Pläne der Fluggesellschaft zur Übernahme von Teilen des insolventen Rivalen Air Berlin stoßen bei Wettbewerbsexperten auf Kritik.

Zukunft von Stada ist offen

Ansonsten bleiben die Blicke auf Stada Börsen-Chart zeigen gerichtet. Auch im zweiten Anlauf droht den Finanzinvestoren Bain und Cinven bei ihrer geplanten Übernahme eine Schlappe. Bis Dienstag 18 Uhr waren nur knapp 46 Prozent der Anteile angedient worden, sodass die erforderliche Schwelle von 63 Prozent zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Reichweite war. Die Annahmefrist ist mittlerweile ausgelaufen.

Euro mit Gewinnen

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag an seine Gewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1790 US-Dollar und kostete damit etwas mehr als am späten Mittwochabend. Der Dollar stand auf breiter Front unter Druck. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,1710 Dollar festgesetzt.

Belastet wurde der amerikanische Dollar gleich von zwei Seiten. Für Druck sorgte einerseits, dass Donald Trump nach dem Rückzug mehrerer Unternehmenschefs zwei Beratergremien auflöste. Die Hoffnung auf eine wirtschaftsfreundliche Politik sei damit ein Stück weit dahin, kommentierten die Devisenexperten von der Commerzbank. Trump werde zunehmend zum Belastungsfaktor für den Dollar.

Darüber hinaus kam Belastung von Seiten der US-Geldpolitik. Wie das am Mittwochabend veröffentlichte Sitzungprotokoll der amerikanischen Notenbank Fed zeigte, gibt es unter den Zentralbankern eine große Debatte über die ungewöhnlich schwache Inflation. Einige Notenbanker ziehen demnach sogar altbewährte Prognosemethoden der Fed in Zweifel. Die verhaltene Teuerung gilt als Hauptgrund für den sehr moderaten Zinsanhebungskurs der Fed.

Ölpreise erholen sich

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag etwas von ihren deutlichen Verlusten am Vortag erholen können. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Oktober 50,52 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September stieg um 13 Cent auf 46,91 Dollar.

Am Mittwochnachmittag waren die Rohölpreise durch neue Produktionszahlen aus den USA unter Druck gesetzt worden. Nach Regierungsangaben ist die Produktion amerikanischer Unternehmen in der abgelaufenen Woche vergleichsweise deutlich gestiegen. Die Aussicht auf ein höheres Angebot lastete auf den Preisen. Dem konnte ein abermals deutlicher Abbau der Lagerbestände an Rohöl nur wenig entgegensetzen.

