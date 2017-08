Börse Dax legt deutlich zu, Lufthansa profitiert von Air-Berlin-Pleite

Nach einem ruhigen Handel in Übersee startet der Dax am Mittwoch erneut mit Gewinnen in den Handel. Nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin bleiben die Augen auf die angeschlagene Fluglinie und ihre Konkurrenten gerichtet. Die Aktie der Lufthansa steigt weiter.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen in den Tag gestartet. Der Dax Börsen-Chart zeigen stieg um 0,7 Prozent auf 12.270 Punkte. Auch MDax Börsen-Chart zeigen und TecDax notierten deutlich fester. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigenstand mit gut einem halben Prozent im Plus. Zu den größten Gewinnern im Dax zählten wie schon am Vortag die Aktien der Lufthansa Börsen-Chart zeigen, die von der Air-Berlin-Pleite profitierten, sowie die Aktien des Energieversorgers RWE Börsen-Chart zeigen und von Fresenius Medical Care Börsen-Chart zeigen.

Es bleibe aber abzuwarten, wie nachhaltig die Bewegung sei, sagte ein Händler. "Es gibt derzeit kaum Impulse, viele Anleger sind noch in den Sommerferien oder erst gerade wieder da."

Warten auf das Fed-Protokoll

Die verbale Entspannung im Korea-Konflikt hatte zu Wochenbeginn einige Anleger an die Märkte zurück gelockt. Im Fokus stehe nun wieder die Geldpolitik. Am Abend nach Handelsschluss in Europa veröffentlicht die US-Notenbank Fed die Protokolle ihrer jüngsten Sitzung.

Wall Street kaum verändert

An der Wall Street hatten sich die Kurse am Dienstag nach Handelsschluss in Europa kaum mehr bewegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen und der S&P500 gingen kaum verändert aus dem Handel. Auch der Nasdaq Börsen-Chart zeigen trat auf der Stelle. In Fernost kamen die Börsen am Mittwoch ebenfalls kaum vom Fleck: Der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen notierte kaum verändert, die chinesischen Börsen lagen leicht im Minus.

Ringen um Air Berlin - Lufthansa auf Jahreshoch

Auf Unternehmensseite bleiben die Blicke vor allem auf die Zukunft von Air Berlin Börsen-Chart zeigen gerichtet. Die Fluggesellschaft hatte gestern Insolvenz angemeldet. Da eine Komplettübernahme durch die Lufthansa Börsen-Chart zeigen kartellrechtlich nicht möglich ist, soll Berichten zufolge auch der Billigflieger Easyjet Börsen-Chart zeigen Teile übernehmen. Der irische Konkurrent Ryanair Börsen-Chart zeigen legte derweil Beschwerde gegen die Rettungsmaßnahmen ein. Lufthansa-Papiere legten 0,9 Prozent zu, nachdem sie schon am Dienstag 4,7 Prozent gewonnen hatten. Air Berlin jedoch fielen dort um nochmals 10 Prozent.

Stada-Frist endet

Außerdem wird es spannend bei Stada Börsen-Chart zeigen wegen der geplanten Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven. Am heutigen Mittwoch läuft die Annahmefrist für deren nachgebessertes Angebot aus. Bis zuletzt zögerten die Anleger, wie eine 34-prozentige Annahmequote am Freitagabend zeigte. Weil 63 Prozent benötigt werden, droht die Übernahme auch im zweiten Anlauf zu platzen.

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch stabil über der Marke von 1,17 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1740 Dollar und damit so viel wie am Vorabend. Auch zwischen vielen anderen Währungspaaren gab es nur wenig Bewegung. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1744 Dollar festgesetzt.

Am Mittwoch dürften Anleger neben der zuletzt etwas weniger brisanten politischen Krise zwischen den USA und Nordkorea auch Konjunkturdaten in den Blick nehmen. Im Euroraum werden Wachstumszahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht.

Ölpreise leicht höher

Die Ölpreise sind am Mittwoch bei ruhigem Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Oktober 51,10 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September stieg um 21 Cent auf 47,76 Dollar.

Angetrieben wurden die Ölpreise durch neue Daten zu den amerikanischen Lagerbeständen, wie aus dem Handel verlautete. Am Dienstagabend hatte das American Petroleum Institute (API) einen starken Rückgang der Rohölvorräte gemeldet. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht die US-Regierung ihren Wochenbericht. Sollte sich dort ein ähnlich deutlicher Rückgang ergeben, könnten die Rohölpreise zusätzlichen Auftrieb erhalten.

