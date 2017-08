Börse Dax legt weiter zu, Gewinne in Südkorea

Trotz der Krise zwischen den USA und Nordkorea erholen sich die Indizes in Asien und Europa weiter. Der Dax steigt über die Marke von 12.200 Punkten.

Angesichts der ruhigeren Töne in der Nordkorea-Krise haben die Aktienmärkte in Asien am Dienstag zugelegt. Vor allem das abwartende Verhalten von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un beim geplanten Raketenstart in Richtung der US-Pazifikinsel Guam habe die Gemüter beruhigt, sagten Analysten. Auch der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen, der bereits gestern deutlich zugelegt hatte, ist mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet und hat die Marke von 12.200 Zählern wieder überwunden.

"Die Sorgen über einen Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea sind nicht komplett verschwunden, aber der Markt scheint jetzt ausgeglichen", sagte Masashi Oda von Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

Empfehlung stützt Post

Aktien der Deutschen Post standen auf der Handelsplattform Tradegate mit rund 1 Prozent im Plus, nachdem die Experten von Jefferies den Papieren eine Kaufempfehlung aussprachen. Kion wurde dort außerdem von einem "Outperform"-Votum von Mainfirst angetrieben.

ThyssenKrupp: Gespräche mit Tata

Angetrieben von der Hoffnung auf eine baldige Lösung in der Tata-Frage haben die Aktien von ThyssenKrupp Börsen-Chart zeigen am Dienstag zu den Gewinnern im Dax Börsen-Chart zeigen gehört. In einem freundlich erwarteten Umfeld kletterten sie auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vortag um 0,7 Prozent nach oben.

Kim gibt sich moderater

Kim hatte am Dienstag erklärt, er warte noch mit der Entscheidung über einen Raketenabschuss und werde zunächst die Taten der USA etwas länger beobachten. Daraufhin legten die Kurse auch am südkoreanischen Handelsplatz Seoul wieder zu.

In Tokio legte der Nikkei Börsen-Chart zeigen 1,1 Prozent auf 19.753 Punkte zu. Auch der schwächere Yen half den Kursen wieder auf die Sprünge. Vor allem Auto- und Elektronikwerte profitierten.

Die chinesischen Märkte zeigten sich unterdessen unbeeindruckt von US-Präsident Donald Trumps Ankündigung, die Handelspraktiken der Volksrepublik unter die Lupe zu nehmen. In Shanghai lag der Index 0,3 Prozent im Plus. Der MSCI-Index für die Aktien außerhalb Japans notierte ebenfalls 0,3 Prozent höher. Vorsichtiger Optimismus in der Nordkorea-Krise hatte bereits die US-Börsen zum Wochenstart angeschoben.

Euro etwas leichter

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen zeigte sich im fernöstlichen Devisenhandel etwas leichter. Ein Euro wurde mit 1,1756 Dollar bewertet. Der Dollar legte gegenüber der japanischen Währung 0,7 Prozent zu und wurde mit 110,36 Yen gehandelt.

Trump verliert weiter Rückhalt

Im eigenen Land verliert US-Präsident Trump derweil weiter an Rückhalt. Aus Protest gegen seine Reaktion auf rechtsextreme Gewalt in Charlottesville haben mehrere Chefs von US-Konzernen ihren Dienst in einem Beratergremium des Weißen Hauses quittiert.

Vorbörslich stand in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal im Blickfeld. Demnach war die deutsche Wirtschaft im Frühjahr erneut robust gewachsen, allerdings etwas schwächer als erwartet

Im Tagesverlauf könnten dann wichtige Konjunkturdaten aus den USA für neue Impulse sorgen. Darunter befinden sich am frühen Nachmittag die Einzelhandelsumsätze sowie der Empire State Index - ein Stimmungsbarometer für die Industrie im Bundesstaat New York.

