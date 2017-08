Börse Schwache Exporte drücken Dax

Deutschlands Exporte sind im Juni im Vergleich zum Vormonat deutlich gesunken. Das belastet auch den Dax. Die Deutsche Post ist dagegen dank ihrer guten Quartalszahlen gefragt.

Nach dem schwächeren Wochenstart geht es für den Dax Börsen-Chart zeigen auch am Dienstag zunächst etwas abwärts. Kurz nach Börsenbeginn stand der deutsche Leitindex 0,15 Prozent tiefer bei 12.238 Punkten.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Werte gab im frühen Handel um 0,10 Prozent auf 25.093 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen sank um 0,18 Prozent auf 2281 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um 0,16 Prozent runter.

Tags zuvor hatten die Anleger einige Gewinne mitgenommen, die sie seit dem guten Jobbericht der US-Amerikaner am Freitag erzielt hatten. An der Wall Street hielt die Rekordrally im Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Vorabend zwar an, aber seit dem europäischen Handelsende kam der US-Markt per Saldo kaum voran. In Japan ging es am Morgen leicht abwärts, Chinas Börsen traten auf der Stelle nach durchwachsenen Exportzahlen.

Einen kräftigen Dämpfer verzeichnete auch der deutsche Außenhandel. Im Juni seien die Exporte im Vergleich zum Mai saisonbereinigt um 2,8 Prozent gefallen, so das Statistische Bundesamt. Volkswirte hatten hingegen einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet.

Quartalszahlen von der Deutschen Post

Im Dax schauen die Anleger auf die Deutsche Post Börsen-Chart zeigen. Der Boom im Paket- und Expressgeschäft hielt den Logistikkonzern im zweiten Quartal auf Wachstumskurs. Die Aktien setzten sich am Morgen mit 0,6 Prozent Plus an die Dax-Spitze.

Zudem stehen aus dem MDax der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich Börsen-Chart zeigen, der Immobilienkonzern Alstria Office und der Versorger Uniper Börsen-Chart zeigen mit Quartalszahlen im Fokus.

Beobachten sollten Anleger auch die seit dem Börsengang im Juni durchwachsen gelaufenen Aktien von Delivery Hero Börsen-Chart zeigen. Gut sechs Wochen nach dem Börsengang der Papiere des Essens-Lieferdienstes starteten einige Analysten das Papiere mit Kaufempfehlungen - so Goldman Sachs, Berenberg und Jefferies.

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich wenig verändert über 1,18 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1806 Dollar gehandelt und damit etwas höher im Kurs als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1797 Dollar festgesetzt.

Unterdessen hat sich der Kurs des südafrikanischen Rand am Morgen vorerst stabilisiert. Zum Wochenauftakt hatten noch Meldungen über eine für heute angesetzte geheime Vertrauensabstimmung über die Zukunft des Staatspräsidenten Jacob Zuma dem Rand starken Auftrieb verliehen.

Ölpreise leicht gesunken

Die Ölpreise sind leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Oktober 52,16 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im September fiel um 17 Cent auf 49,22 Dollar.

Am Ölmarkt liegt der Fokus weiter auf einem zweitägigen Treffen von Vertretern der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und von anderen wichtigen Förderländern. Bei den Treffen, das bereits am Vortag begonnen hatte, geht es vor allem um die Frage, warum einige Förderstaaten eine gemeinsam beschlossene Produktionskürzung nicht einhalten. Der Markt warte auf eine Bestätigung, dass die an der Kürzung beteiligten Staaten an ihren Zusagen festhalten, sagte ein Analyst.

mg/dpa-afx

