Börse Dax rutscht erneut ab - Euro klettert weiter

Der Dax gibt erneut nach - trotz der Rekordjagd in den USA. Der starke Euro belastet weiterhin.

Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag eine Flut von Bilanzen zu verarbeiten. Am Tag vor dem für die US-Notenbank Fed wichtigen amtlichen Bericht vom US-Arbeitsmarkt dürften daher Einzelwerte im Fokus stehen, sagte ein Händler.

Der Dax Börsen-Chart zeigen gab im frühen Handel um weitere 0,4 Prozent nach und fiel erneut unter die Marke von 12.200 Zählern. Bereits am Vortag hatte er unter anderem wegen der Euro-Stärke 0,6 Prozent auf 12.181 Punkte verloren.

Die Gemeinschaftswährung lag am Morgen bei 1,1850 Dollar. Am Mittwochabend hatte sie einen kurzen Ausflug über die 1,19-Dollar-Marke gewagt, konnte dieses Niveau aber nicht halten.

Auf der Konjunkturseite stehen in Europa die Einzelhandelsumsätze auf dem Terminplan. In London berät die Bank von England (BoE) über ihre Geldpolitik. Experten erwarten trotz der von einigen Währungshütern losgetretenen Debatte noch keine Zinserhöhung. In den USA werden unter anderem Zahlen zu den Auftragseingängen der Industrie veröffentlicht.

An der Wall Street hatte sich der Dow Jones am Mittwoch nach Handelsschluss auf Rekordniveau behauptet und dank der Kursgewinne von Apple erstmals über 22.000 Punkte geschlossen. Der Nasdaq schloss 0,5 Prozent im Minus, der S&P 500 drehte minimal ins Plus.

In Fernost tendierten die Börse am Donnerstag leichter: Der Nikkei Börsen-Chart zeigen lag in Tokio 0,3 Prozent im Minus, während in Shanghai die Kurse im Schnitt 0,2 bis 0,5 Prozent einbüßten.

