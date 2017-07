Dax im Abwärtstrend Dax knickt ein - nur Adidas setzt Rekordlauf fort

Der Dax wird erneut ausgebremst. Deutsche Bank, Bayer und BASF geben nach Vorlage von Quartalszahlen deutlich nach. An der Wall Street geht die Börsenparty unterdessen mit neuen Rekorden weiter.

Der Dax bleibt im Abwärtstrend: Negative Vorgaben aus den USA und aus Asien haben am Freitag auch den Dax Börsen-Chart zeigen weiter nach unten gezogen. In Japan gab es ebenso Verluste wie am Vorabend an der Technologiebörse in New York.

Der Dax Börsen-Chart zeigen fiel im frühen Handel mit einem Verlust von 0,7 Prozent deutlich unter die Marke von 12.200 Punkten. Auf Grund des politischen Versagens von Donald Trump, der bislang keines seiner Wahlversprechen umgesetzt hat, rechnen Börsianer weiterhin mit einem schwachen Dollar und einem weiter steigenden Euro, der die europäischen Börsen belasten dürfte. Zuletzt war der Euro Börsen-Chart zeigen in Richtung 1,18 US-Dollar geklettert. Nach wie vor liefere der Dax Börsen-Chart zeigen kein Signal der Stärke und ein Befreiungsschlag zum Wochenschluss rücke in weite Ferne, so die Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index Radar.

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen ist am Freitag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1701 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Der Euro kann damit wieder an den jüngsten Höhenflug anknüpfen, der ihn am Donnerstag zeitweise bis auf 1,1777 Dollar steigen ließ und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2015

Am Vortag hatten der starke Euro und überwiegend schwache Quartalszahlen dem Dax Börsen-Chart zeigen bereits deutlich zugesetzt. Index-Schwergewichte wie Bayer Börsen-Chart zeigen, BASF Börsen-Chart zeigen, Volkswagen Börsen-Chart zeigen und Deutsche Bank Börsen-Chart zeigengaben nach Vorlage ihrer Quartalszahlen deutlich nach. Lediglich die Aktie der Allianz Börsen-Chart zeigen konnte nach Vorlage ihrer Quartalszahlen zulegen.

Adidas hebt Ausblick erneut an - Aktie steigt deutlich

Quartalszahlen dürften auch zum Wochenausklang wieder bewegen, insbesondere die von Adidas . Der Sportartikelhersteller hatte am Vorabend nach Börsenschluss starke Kennziffern veröffentlicht und den Ausblick auf das Gesamtjahr angehoben. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hob als Reaktion auf die erhöhten Ziele der Herzogenauracher das Kursziel für die Adidas-Titel von 204 auf 225 Euro an. Im frühen Handel gewannen die Papiere deutlich dazu.

Neben Adidas stehen aus dem Dax zudem die Geschäftszahlen des Industriegase-Konzerns Linde Börsen-Chart zeigen im Fokus. Aus dem MDax Börsen-Chart zeigen berichten der Triebwerkhersteller MTU und Wacker Chemie , aus dem TecDax Börsen-Chart zeigen der Waferproduzent Siltronic sowie der Bausoftware-Hersteller Nemetschek .

Konjunkturseitig liegt das Augenmerk am frühen Nachmittag auf den Daten zum Wirtschaftswachstum der USA im zweiten Quartal.

Schwäche der Tech-Werte setzt Asiens Börsen zu

Eine Schwäche von High-Tech-Werten in den USA hat die Aktienmärkte in Asien zum Wochenschluss belastet. In Tokio schloss der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Freitag 0,6 Prozent tiefer bei 19.959 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab gut ein Prozent ab. Der chinesische Shanghai Composite trat auf der Stelle.

Amazon mit weniger Gewinn - Aktie gibt nach

Grund waren Händlern zufolge die Kursverluste an der New Yorker Technologie-Börse Nasdaq Börsen-Chart zeigen und die schwächere US-Währung. Dies trübe die Aussichten für Exportwerte. Dennoch werde die US-Bilanzsaison und die Lage der Weltwirtschaft weiterhin optimistisch eingeschätzt.Analysten zeigten sich allerdings nicht überrascht. "Die US-Hightech-Aktien haben im vergangenen Monat eine spektakuläre Rally hingelegt, die nur wenige Anleger erwartetet hatten", sagte Hirokazu Kabeya, Chefstratege bei Broker Daiwa Securities. "Es ist nur normal, das es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen kommt".

Der Index der Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen gab dagegen 0,6 Prozent nach. Amazon-Papiere verloren nachbörslich drei Prozent. Der Online-Händler verzeichnete im abgelaufenen Quartal einen Gewinnrückgang.

