Der Dax wird erneut vom starken Euro ausgebremst. Deutsche Bank und Deutsche Börse geben nach Vorlage von Quartalszahlen deutlich nach. Dagegen zieht die Aktie der Allianz an.

Der starke Euro Börsen-Chart zeigen hat dem deutschen Aktienmarkt an dem von der Berichtssaison geprägten Donnerstag zunächst zugesetzt. Die Gemeinschaftswährung stieg im asiatischen Handel in der Spitze in Richtung 1,18 US-Dollar. So hoch wurde der Euro seit Anfang 2015 nicht mehr bewertet. Zuletzt kostete sie 1,1724 Dollar. Ein starker Euro kann die Exportchancen deutscher Unternehmen trüben.

Der Dax Börsen-Chart zeigen verlor im frühen Handel 0,2 Prozent auf 12 283 Punkte. Der MDax für die mittelgroßen Werte gab um 0,28 Prozent auf 24.856 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,24 Prozent.

Die Berichtssaison hält zudem hierzulande die Anleger weiter in Atem. Die Allianz Börsen-Chart zeigen veröffentlichte bereits am späten Vorabend überraschend Quartalszahlen und zeigte sich für das Gesamtjahr optimistisch. Die Aktie setzte sich mit einem Zuwachs von 2 Prozent an die Dax-Spitze.

Aus dem Dax stehen zudem BASF Börsen-Chart zeigen , Bayer Börsen-Chart zeigen , Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen und Volkswagen Vz. Börsen-Chart zeigen mit ihren Quartalsbilanzen im Fokus.

Bayer, Deutsche Bank und Deutsche Börse enttäuschen

Die Aktien von Bayer Börsen-Chart zeigen, Deutsche Börse Börsen-Chart zeigen, Volkswagen Börsen-Chart zeigen und Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen gaben nach Vorlage ihrer Quartalszahlen jeweils deutlich nach. Die Deutsche Bank meldete zwar einen Gewinnsprung auf 822 Millionen Euro vor Steuern, Bankchef John Cryan zeigte sich dennoch unzufrieden. Die Aktie gab knapp 3 Prozent nach.

Die Deutsche Börse Börsen-Chart zeigen blieb mit ihren Geschäftszahlen ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Die Aktien der Deutschen Börse waren mit einem Kursabschlag von fast 4 Prozent der bislang schwächste Dax-Wert.

