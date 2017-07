Börse VW und Versorger stützen Dax, Euro vor Fed-Entscheid kaum verändert

Der Dax startet einen Erholungsversuch. Volkswagen und Daimler legen wieder zu. Die Zahlen von Daimler sind etwas besser als erwartet.

Erholungsversuch: Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Mittwoch zaghaft aus der Deckung gewagt. Im frühen Handel legte der Dax Börsen-Chart zeigen um 0,4 Prozent zu auf 12.315 Punkte. Bereits am Vortag hatte sich der Leitindex nach seiner jüngsten Talfahrt etwas stabilisiert. Im Fokus stehen am Dienstag Quartalszahlen von Daimler Börsen-Chart zeigen sowie der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend mitteleuropäischer Zeit.

US-Börsen auf Rekordhoch

Der MDax Börsen-Chart zeigen, in dem die mittelgroßen Unternehmen vertreten sind, gewann 0,4 Prozent auf 24 699 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,16 Prozent hoch auf 2263 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen stieg um 0,3 Prozent auf 3486 Punkte. An der Wall Street hatten Nasdaq Börsen-Chart zeigen und S&P 500 am Vorabend auf Rekordhoch geschlossen

Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader sieht in der heutigen Sitzung der US-Notenbank kaum eine Gefahr für die Aktienmärkte. Die jüngsten US-Konjunkturdaten hätten nicht überzeugt und auch die Inflation habe an Schwung verloren. Daher sollte die Fed eher vorsichtig bleiben und die Zinsen erst im Dezember erhöhen. Dies dürfte die Börsen freuen.

Daimler-Zahlen wie erwartet - auch Volkswagen erholt sich

Die Aktien von Daimler Börsen-Chart zeigen erholten sich mit plus 0,3 Prozent weiter von ihren jüngsten Kursrückschlägen. Der Autobauer habe mit seinem Quartalsausweis den Erwartungen entsprochen, hieß es am Markt. Der Fokus bleibe aber auf die Kartellvorwürfe und die Probleme mit dem Diesel gerichtet, weshalb die DZ Bank in den kommenden Wochen mit hohen Kursschwankungen rechnet. Equinet-Analyst Tim Schuldt zufolge ist die knapp verfehlte Konsensschätzung beim operativen Ergebnis (Ebit) zu vernachlässigen. Positiv sei indes der leicht angehobene Ausblick für die Lkw-Sparte. An der Dax-Spitze erholten sich auch die Volkswagen-Vorzüge mit plus 1,7 Prozent weiter von ihren jüngsten Verlusten.

Merck am Dax-Ende

Sehr schwach am Dax-Ende zeigten sich die Aktien des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA Börsen-Chart zeigen mit minus 2,1 Prozent. Eine gestrichene Kaufempfehlung von der Deutschen Bank machte sich hier bemerkbar.

Kion-Aktie steigt auf Rekordhoch

Auf ein Rekordhoch stiegen dagegen im MDax Börsen-Chart zeigen die Aktien von Kion nach guten Ergebnissen im zweiten Quartal. In der Spitze gewannen sie 4,5 Prozent auf den Höchstkurs von 71,49 Euro. Zuletzt lagen sie noch mit 3,2 Prozent im Plus. Im Geschäft mit Gabelstaplern verbessere sich die Lage von Quartal zu Quartal, hieß es von Alexander Hauenstein von der DZ Bank.

Telefonica Deutschland rückten nach soliden Quartalszahlen im TecDax um 1,2 Prozent vor. "Beruhigend" nannte ein Händler das operative Ergebnis (Oibda). Der Umsatz im Geschäft mit Mobilfunkdienstleistungen sei im zweiten Quartal weniger stark zurückgegangen als erwartet. Nachdem die Zahlen im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien, gebe es nun mit Blick auf die Ergebnisse im Gesamtjahr wieder "etwas mehr Luft nach oben".

Euro gibt nach Zweijahreshoch etwas nach - Warten auf die Fed

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch zunächst leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1635 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Am Dienstagnachmittag war der Euro kurzzeitig über 1,17 Dollar gestiegen und war damit so teuer wie seit August 2015 nicht mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1694 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte richten sich die Augen der Anleger auf die amerikanische Geldpolitik. Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Es wird zwar nicht mit einer erneuten Erhöhung des Leitzinses gerechnet. Fachleute erhoffen sich aber Hinweise auf den geldpolitischen Kurs im weiteren Jahresverlauf.

Rekordgewinne an der Wall Street und ein schwächerer Yen haben am Mittwoch die Tokioter Börse nach oben gezogen. Allerdings hielten sich die Kursgewinne in Grenzen, da die Anleger auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed warteten. Es wurde zwar nicht mit einer Zinserhöhung gerechnet, aber mit Hinweisen auf einen Abbau der massenweise angehäuften Staatsanleihen sowie auf einen Termin für den nächsten Zinsschritt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen schloss 0,5 Prozent fester bei 20.050 Punkten. Der Dollar erholte sich im fernöstlichen Handel zum Yen von einem Sieben-Wochen-Tief.

Nikkei mit Gewinnen

Zu den größten Gewinnern in Tokio gehörten die Aktien des angeschlagenen Mischkonzerns Toshiba Börsen-Chart zeigen. Sie legten mehr als sechs Prozent zu nach Berichten, dass der Verwaltungsrat zu Beratungen über weiteren Schritte beim Verkauf der Chip-Sparte zusammengekommen war. Die Aktien des Autobauers Mitsubishi stiegen um knapp fünf Prozent, nachdem der Konzern am Vortag einen Gewinnsprung für das abgelaufenen Quartal präsentiert hatte.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans trat auf der Stelle. Die chinesische Börse in Shanghai schloss 0,4 Prozent schwächer, weil Anleger weitere Regulierungen fürchteten. Der südkoreanische Leitindex in Seoul gab von seinem Rekordhoch am Vortag 0,3 Prozent ab.

Wall Street: S&P 500 sowie Nasdaq auf Rekordhoch

In New York waren der breiter gefasste S&P 500 sowie der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen mit Rekordständen aus dem Handel gegangen.

