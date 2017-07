Börse Dax erholt sich - Bankenwerte an der Spitze

Der Dax startet einen Erholungsversuch. An der Spitze des Index notieren Bankenwerte wie Commerzbank und Deutsche Bank. Auch Daimler legt wieder leicht zu.

Nach der jüngsten Talfahrt am deutschen Aktienmarkt startet der Dax Börsen-Chart zeigen einen Erholungsversuch. Zuletzt legte der Index 0,7 Prozent zu und erreichte kurzzeitig wieder die Marke von 12.300 Punkten. Zu den größten Gewinnern im Dax gehörten erneut die Bankenwerte Commerzbank Börsen-Chart zeigen und Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen, die wie schon am Vortag knapp 2 Prozent zulegten.

Unterstützt wurde der Dax Börsen-Chart zeigen dabei von einem überraschend starken Ifo-Geschäftsklimaindex. Statt im Juli leicht zu schwächeln, zeigte sich die konjunkturelle Stimmung in Deutschland weiterhin stark und legte sogar zu.

Der Euro Börsen-Chart zeigen , dessen Stärke der Auslöser für die Kursverluste im deutschen Leitindex war, reagierte nur kurzzeitig mit einem deutlichen Anstieg.

Außerdem standen die Autowerte im Fokus. Daimler Börsen-Chart zeigen holten etwas auf und stiegen um 0,7 Prozent, nachdem sie am Montag 2,7 Prozent schwächer geschlossen hatten. Laut einem Medienbericht kam Daimler mit seiner Selbstanzeige bei den Wettbewerbsbehörden wegen des mutmaßlichen Kartells in der Autoindustrie Volkswagen zuvor. Vorzugsaktien von Volkswagen Börsen-Chart zeigen und BMW Börsen-Chart zeigen notierten dagegen verändert.

Bevor zur Wochenmitte die US-Notenbank Fed mit ihren geldpolitischen Aussagen dem Eurokurs frische Impulse verleihen könnte, stehen am Nachmittag noch aus den USA Immobilienmarktdaten sowie das Verbrauchervertrauen auf der Agenda.

Ölpreise steigen

Die Ölpreise haben am Dienstag weiter vom Willen Saudi-Arabiens profitiert, die Exporte einzuschränken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 48,86 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 46,61 Dollar.

Bereits am Montag hatten die Ölpreise zugelegt, nachdem Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Falih erklärt hatte, das mächtige Opec-Land werde seine Rohölausfuhren im August auf 6,6 Millionen Barrel je Tag begrenzen. Vor einem Jahr hatte die Menge eine Million Fass höher gelegen.

