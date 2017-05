Börse Dax rutscht ab - Anleger warten auf Impulse

Zur Großbildansicht DPA Wie geht's weiter: An der Börse gibt es wenig Bewegung

Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Abschlägen in den Handel gestartet. Der Dax Börsen-Chart zeigen rutschte in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent ab auf 12.618 Punkte. Die Anleger gingen vor der Feiertagspause am Donnerstag auf Nummer sicher und strichen ihre Gewinne ein, sagte ein Händler. Zwar wird an Christi Himmelfahrt in Deutschland gehandelt. Erfahrungsgemäß sind die Umsätze aber eher mager. Denn viele inländische Investoren nutzen den Feiertag für einen Kurzurlaub.

Eine Rolle spielte womöglich auch die Abstufung der Kreditwürdigkeit Chinas durch die US-Ratingagentur Moody's. Später erwarten die Anleger auf einige Konjunkturdaten sowie das Protokoll zur letzten Sitzung der US-Notenbank Fed.

Damit dürfte eine nachhaltige Dax-Erholung vom Kursrutsch Mitte der vergangenen Woche weiter auf sich warten lassen, als Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump wegen der versuchten Einflussnahme auf die Justiz und ungeklärter Verbindungen zu Russland die Anleger verunsichert hatten. Davor hatte das Börsenbarometer allerdings neue Rekordmarken aufgestellt.

Gutes GfK-Konsumklima

Bereits vor Handelsbeginn wurde am Mittwoch der deutsche GfK-Konsumklimaindex für den Juni veröffentlicht, der entgegen der von Experten erwarteten Stagnation gestiegen war. Am Nachmittag folgen Immobilienmarktdaten aus den USA. Erst am Abend steht das Fed-Protokoll auf der Agenda, von dem sich die Anleger Hinweise auf die weitere Geldpolitik der amerikanischen Währungshüter erhoffen.

Aus dem Dax legte mit Vonovia Börsen-Chart zeigen ein Nachzügler der auslaufenden Berichtssaison Quartalszahlen vor. Deutschlands größter Immobilienkonzern ist dank seines jüngsten Milliardenzukaufs mit einem kräftigen Gewinnplus ins neue Jahr gestartet. Neben der Übernahme des österreichischen Konkurrenten Conwert sorgten steigende Mieteinnahmen, zusätzliche Dienstleistungen rund um Gebäude sowie ein geringer Leerstand für die gute Geschäftsentwicklung. Beim Broker Lang & Schwarz (L&S) stiegen die Titel um rund 1 Prozent.

Euro bleibt unter 1,12 Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch im frühen Handel unter der Marke von 1,12 US-Dollar notiert. Darunter war er am Dienstagabend wieder gerutscht. Der Euro zollte damit dem Höhenflug der vergangenen Tage etwas Tribut, nachdem die Gemeinschaftswährung im europäischen Handel am Dienstag noch bei 1,1268 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit vergangenem November erreicht hatte. Zuletzt stand der Euro am Mittwochmorgen bei 1,1179 Dollar minimal im Minus.

Der Dollar hatte am Dienstag auf breiter Front gegenüber mehreren Währungen zugelegt. Vor dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank hätten einige Anleger wieder beim Dollar zugegriffen, sagten Händler. Die Experten der Commerzbank dämpfen aber die Erwartungen an das Protokoll. "Wer sich heute Abend von den FOMC Minutes vom 3. Mai Neuigkeiten erhofft, wird auch enttäuscht werden." Bereits in der Mitteilung zur letzten Zinssitzung hätten Hinweise zum Timing zukünftiger Zinsschritte gefehlt. Für den Euro rechnen die Commerzbank-Experten für den Rest der Woche mit weiteren Gewinnmitnahmen.

