Dax tritt auf der Stelle Anschlag in Manchester betrübt Börsianer

Zur Großbildansicht AP Polizisten an der Absperrung der Straße, die zur Manchester Arena führt. Dort hat eine Explosion am Abend mindestens 22 Menschen getötet

Der mutmaßliche Terroranschlag in Manchester drückt an der Börse die Stimmung. Das britische Pfund Sterling gibt nach, auch der Euro notiert schwächer.

Der Anschlag in Manchester hat am Dienstag für verhaltene Stimmung an den Börsen gesorgt. Der Dax Börsen-Chart zeigen verlor zu Handelsstart 0,2 Prozent auf 12.595 Punkte, gewann dann aber wieder ein wenig und notierte zuletzt 0,3 Prozent höher bei 12.670 Punkten. Am Vortag hatte der Index wegen der starken europäischen Gemeinschaftswährung, die tendenziell die Exportwirtschaft der Eurozone belastet, mit moderaten Verlusten geschlossen.

Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Dienstagmorgen um 0,09 Prozent auf 24.945 Zähler nach unten und auch der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen verlor 0,14 Prozent auf 2218 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen stieg hingegen um 0,20 Prozent auf 3583 Zähler.

"Der heutige Handelstag dürfte im Zeichen der Ereignisse in Manchester stehen", sagte Analyst Dirk Gojny von der Essener National-Bank. "Das dürfte die Investoren daran erinnern, dass die geopolitischen Risiken nicht gebannt sind." Am Devisenmarkt rutschte das britische Pfund Sterling um 0,3 Prozent auf 1,2955 Dollar ab, nachdem es bereits am Tag zuvor deutlich nachgegeben hatte. Bei dem Selbstmordattentat nach einem Popkonzert in Manchester wurden mindestens 22 Menschen getötet.

Ifo-Index: Analysten rechnen mit Anstieg

Von dem im Tagesverlauf anstehenden Ifo-Index erhofften sich Anleger neue Handelsimpulse. Er zeigt, wie es um die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Firmen steht. Analysten rechnen mit einen leichten Anstieg auf 113,1 Punkte von 112,9 Zählern.

Zu den Lieblingen der Börsianer gehörten die Titel von KWS Saat Börsen-Chart zeigen , die um 2,3 Prozent stiegen und größter Gewinner im Kleinwerteindex SDax Börsen-Chart zeigen waren. Der Saatgut-Hersteller erhöhte nach Zuwächsen in den vergangenen Quartalen seine Progosen für das Geschäftsjahr.

Euro etwas leichter

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat im frühen Handel etwas nachgegeben. Seine kräftigen Gewinne der Vortage hat er aber weitgehend gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1229 US-Dollar und damit etwas unter dem Niveau vom Vorabend gehandelt.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung. Zahlen zur deutschen Wirtschaft brachten keine Überraschungen. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Dienstag eine erste Schätzung, wonach das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal zugelegt hat.

Noch am Vortag hatte der Euro kräftig zugelegt und war auf den höchsten Stand seit November gestiegen. Experten machten die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel für die Entwicklung verantwortlich. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hatte sie vor Schülern in Berlin gesagt, dass der Euro zu schwach sei. "Es ist sehr ungewöhnlich das sich die Bundeskanzlerin zum Wechselkurs äußert und widerspricht auch den Abmachungen der internationalen Politik", kommentiert Urlich Leuchtmann, Devisenexperte bei der Commerzbank. Deutschland wurde zuletzt von den USA aber auch von anderen Staaten immer wieder für die hohen Überschüsse im Außenhandel kritisiert.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben im frühen Handel leicht nachgegeben. Ihre deutlichen Gewinne der Vortage haben sie jedoch weitgehend gehalten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen fiel am Morgen um 25 Cent auf 53,62 Dollar. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete 50,91 Dollar und damit 22 Cent weniger als am Montag. Der WTI-Preis war in der Nacht zwischenzeitlich noch bis auf 51,23 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit knapp fünf Wochen.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach deutlichen Preiszuwächsen an den vorangegangenen Handelstagen. Grund für die positive Stimmung am Ölmarkt ist vor allem ein am Donnerstag anstehendes Treffen von Vertretern des Ölkartells Opec in Wien. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die Opec-Staaten und Russland ihre bestehende Förderbeschränkung in das kommende Jahr hinein verlängern und dadurch das Angebot verknappen werden.

