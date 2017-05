Börse Dax ringt um Gewinne - schwacher Dollar belastet

Zur Großbildansicht Getty Images Börse in Frankfurt

Die Aufregung um das Politchaos in den USA hat sich zu Wochenbeginn zwar etwas gelegt, doch der schwache Dollar belastet den Dax. An die Spitze des Leitindex setzen sich die Titel von RWE.

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat am Montag seine jüngsten Gewinne nur mühsam gehalten. Im frühen Handel verharrte der deutsche Leitindex prozentual unverändert bei 12.638 Punkten.

Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Werte ging es um 0,11 Prozent auf 25.053 Punkte hoch, wogegen der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen 0,03 Prozent auf 2221 Zähler verlor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen sank um 0,20 Prozent auf 3579 Punkte.

Insgesamt hätten sich die Gemüter im Hinblick auf das Politchaos in den USA zwar wieder etwas beruhigt, schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Er sieht die Aktienmärkte aber weiter auf Richtungssuche. Mitte vergangener Woche hatten die Börsen deutlich unter Vorwürfen gegen US-Präsident Donald Trump wegen der versuchten Einflussnahme auf die Justiz und ungeklärter Verbindungen zu Russland gelitten, sich am Freitag aber wieder etwas berappelt.

Doch auch in der neuen Woche bleibt die amerikanische Politik im Fokus, sie hatte zuletzt vor allem dem Euro gegenüber dem Dollar deutlich Auftrieb gegeben. Dies könnte im Umkehrschluss die Exportwirtschaft der Eurozone belasten. Damit werde auch die Arbeit für die Europäische Zentralbank mit Blick auf eine Straffung der Geldpolitik schwieriger, erklärte der Chefvolkswirt der Unicredit, Erik Nielsen.

RWE an Dax-Spitze

An der Spitze standen erneut RWE Börsen-Chart zeigen mit einem Kurszuwachs von einem Prozent. Die Titel des Energiekonzerns hatten bereits am Freitag nach einem Bericht über eine mögliche Allianz mit dem französischen Versorger Engie mehr als 5 Prozent gewonnen. "Die Spekulationen auf einen Engie-Deal treiben die RWE-Aktien weiter in die Höhe", sagte ein Händler.

Beliebt bei Anlegern waren auch Evotec Börsen-Chart zeigen. Die Papiere kletterten um 4 Prozent in die Höhe und waren mit Abstand größter Gewinner im Technologieindex TecDax Börsen-Chart zeigen. Das Biotechunternehmen erhielt im Rahmen seiner Forschungsallianz mit Bayer eine Meilensteinzahlung von fünf Millionen Euro.

Euro bleibt weiter stark

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat zum Wochenbeginn seine kräftigen Gewinne vom Freitag weitgehend gehalten und blieb nahe der Schwelle von 1,12 US-Dollar. Zuletzt lag der Kurs am Montagmorgen bei 1,1192 Dollar. Noch am Freitag war der Euro um knapp ein Prozent bis auf 1,1212 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit November gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1179 (Donnerstag: 1,1129) Dollar festgesetzt.

Obwohl sich kurz vor dem Wochenende der US-Aktienmarkt wieder etwas von den Turbulenzen rund um US-Präsident Trump erholte, habe dies der Dollar-Schwäche keinen Abbruch getan, schreibt Ulrich Leuchtmann, Experte bei der Commerzbank. "Für mich heißt das: Eine mit moderater Geschwindigkeit voranschreitende Zinsnormalisierung durch die US-Notenbank Fed ist bereits voll und ganz in den Dollarkurs eingepreist. Davon wird der Dollar nicht mehr profitieren können.

Ölpreise weiter hoch

Die Aussicht auf verlängerte Förderbeschränkungen hat den Ölpreisen zum Wochenbeginn weiter Auftrieb gegeben. Nach deutlichen Zuwächsen am Freitag stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen am Montag im frühen Handel erstmals seit gut einem Monat wieder über 54 US-Dollar auf bis zu 54,17 Dollar. Zuletzt lag der Preis bei 54,02 Dollar und damit 41 Cent über dem Niveau vom Freitag. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 36 Cent auf 50,69 Dollar.

Der Preisanstieg werde durch erneut gestärkte Erwartungen gestützt, dass die Mitgliedsstaaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und Russland ihre bestehende Förderbeschränkung in das kommende Jahr hinein verlängern werden, hieß es aus dem Handel.

Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Falih sagte am Sonntag, dass die meisten Beteiligten bei einer Verlängerung der ursprünglich bis zur Jahresmitte geplanten Beschränkungen um weitere neun Monat dabei seien. Dadurch könnten laut Al-Falih die weltweiten Ölreserven auf ihren Fünf-Jahres-Durchschnitt gedrückt werden. Am Donnerstag werden sich Vertreter der Opec-Staaten in Wien treffen.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

mg/rtr/dpa-afx

Nachrichtenticker