Nervosität an der Börse Dax startet Erholungsversuch

Nach dem Kursrutsch der vergangenen Tage dürfte der Dax am Freitag einen ersten Stabilisierungsversuch starten. Die Börsen in USA und Asien haben mit leichten Gewinnen geschlossen.

Nach der Unruhe in den vergangenen Tagen durch das politische Chaos rund um den US-Präsidenten Donald Trump zeichnet sich am Freitag eine Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt ab. Der Dax Börsen-Chart zeigen startete am Freitag mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent minimal im Plus und hielt sich damit über der Marke von 12.600 Punkten halten. Am Dienstag hatte der Index bei 12.841 Punkten noch einen Rekord erreicht, seither ging es aber um rund 2 Prozent nach unten. Auch MDax Börsen-Chart zeigen und TecDax legten zunächst 0,2 Prozent zu.

Die Investoren seien erleichtert, dass sich der US-Dollar stabilisiert habe und der Abverkauf zunächst abgeklungen sei, erklärte Analyst Ric Spooner vom Broker CMC Markets. Vorbei sein müsse es aber noch nicht. Die Akteure am Aktienmarkt würden die politische Situation mittlerweile als klares Risiko für die recht hohen Bewertungen am Aktienmarkt sehen.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum noch bewegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,3 Prozent höher mit 20.663 Punkten. Die Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen gewann 0,7 Prozent. Der marktbreite Index S&P 500 stieg um 0,4 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Freitag um 0,2 Prozent auf 19.600 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 3086 Punkte.

Euro kaum verändert bei 1,11 US-Dollar

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Freitag wenig verändert und liegt knapp über 1,11 US-Dollar. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1112 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1129 (Mittwoch: 1,1117) Dollar festgesetzt.

Generell rechnen Marktbeobachter mit einem vergleichsweise ruhigen Wochenausklang. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf der Agenda, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten.

Unruhen in Brasilien belasten Real und Schwellenländer

Auch der Kurs des brasilianischen Real hatte sich zuletzt etwas stabilisiert. Am Vortag war der Real zeitweise deutlich abgerutscht. Nach Enthüllungen um Schweigegeldzahlungen und eine Behinderung von Justizermittlungen in einem Korruptionsskandal bangt Brasiliens Präsident Michel Temer um sein Amt.

Dollar wieder auf Niveau von November 2016

Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, liegt aktuell wieder auf dem Niveau vor Trumps Wahl. "Der letzte Rest des 'Trump-Dollars' ist dahin", sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Die Hoffnung auf einen US-Wirtschaftsboom und rasche Zinserhöhungen der Notenbank Fed hatte den Dollar-Index im Januar auf ein 14-Jahres-Hoch von 103,82 Zählern gehievt. Die aktuelle Talfahrt des US-Währung ist nach Ansicht von Leuchtmann noch nicht zu Ende. "Wir können weder annehmen, dass die in täglicher Frequenz auftauchenden Skandalmeldungen abreißen, noch, dass der Twitter-Sturm des US-Präsidenten abebbt."

