Börse Starker Euro und Vorwürfe gegen Trump belasten Dax

Die jüngsten Entwicklungen in den USA führen weiter zu einem steigenden Euro-Kurs. Das belastet den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch. Im Fokus stehen die Aktien der Deutschen Börse und von ThyssenKrupp.

Die jüngste Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt hat den Anlegern zur Wochenmitte zunächst einmal den Wind aus den Segeln genommen. Zu den anfänglichen Verlusten trugen negative Vorgaben der Börsen in Übersee, die jüngste Entwicklung in der US-Politik sowie der zunehmend starke Eurokurs bei.

Der Dax Börsen-Chart zeigen sank im frühen Handel um 0,67 Prozent auf 12.719 Punkte. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex einen neuen Höchststand bei 12.841 Punkten markiert, bevor ihm die Luft ausging. Die Aktien von ThyssenKrupp Börsen-Chart zeigen setzten sich an die Spitze des Index, der indische Konzern Tata hat eine wichtige Hürde auf dem Weg zu einer möglichen Stahlfusion mit ThyssenKrupp genommen.

Der MDax Börsen-Chart zeigen, der die Aktien mittelgroßer deutsche Unternehmen repräsentiert, fiel am Mittwoch um 0,55 Prozent auf 24.965 Punkte. Für den TecDax Börsen-Chart zeigen ging es ebenfalls um 0,55 Prozent auf 2219 Punkte abwärts. Auch die europäischen Börsen gaben nach: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen verlor 0,67 Prozent auf 3617 Punkte.

Deutsche Börse im Blick

Ein Pressebericht über eine neue Strategie der Deutschen Börse Börsen-Chart zeigen , die heute zu ihrer Hauptversammlung lädt, dürfte deren Aktien am Mittwoch in den Anlegerfokus rücken. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf interne Unterlagen berichtet, geht Börsenchef Carsten Kengeter nach der gescheiterten Fusion mit der London Stock Exchange nun in die Offensive. Um die ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen, setze Kengeter auf eine Drei-Säulen-Strategie, heißt es.

Der Artikel dürfte für eine positive Marktstimmung sorgen, sagte ein Händler am Morgen. Auch wenn nicht alles neu daran sei, erscheine die Strategie als richtig. Damit könnte die Deutsche Börse irgendwann die Terminbörse Eurex oder den Abwickler Clearstream wie von Analysten gewünscht an die Börse bringen.

Weiter Übernahmespekulationen um Stada

Kaum verändert präsentierten sich die die Aktien von Stada Börsen-Chart zeigen. Die chinesische Firma Shanghai Pharmaceuticals hat einem Medienbericht zufolge offiziell Interesse an dem deutschen Arzneimittelhersteller angemeldet, aber - entgegen jüngsten Spekulationen - noch kein verbindliches Angebot abgegeben. Am Vortag wurde spekuliert, dass Shanghai Pharmaceuticals 70 Euro je Stada-Aktie bieten wolle.

Euro steigt auf neues 6-Monats-Hoch

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat an die starken Vortagesgewinne angeknüpft. Die Gemeinschaftswährung profitierte von einer Dollar-Schwäche, die bereits am Vortag vor dem Hintergrund jüngster politischer Entwicklungen in den USA eingesetzt hatte. Am Morgen sprang die Gemeinschaftswährung über 1,11 US-Dollar und erreichte bei 1,1117 Dollar den höchsten Stand seit vergangenen November.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs des Euro am Dienstagnachmittag noch auf 1,1059 (Montag: 1,0972) Dollar festgesetzt. Seit Beginn der Woche hat der Euro etwa 1,8 Prozent an Wert gewonnen. Auch der japanische Yen und der Schweizer Franken, beide Währungen werden von Anlegern als sicherer Hafen geschätzt, waren gefragt. Beide Kurse konnten am Mittwochmorgen zulegen.

"Politisches Chaos in Washington belastet den Dollar", hieß es in einer Analyse der Commerzbank. US-Präsident Donald Trump gerät zunehmend unter Druck. Laut Medienberichten soll Trump versucht haben, die Arbeit von Ermittlern zu behindern. Nach Einschätzung von Experten dürften die jüngsten Ereignisse dazu führen, dass die Pläne der US-Regierung für eine umfassende Steuersenkung, die zeitweise den Dollar gestützt haben, immer stärker in den Hintergrund geraten.

Ölpreise schwächer

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Nach einem deutlichen Anstieg in den vergangenen Handelstagen sprachen Marktbeobachter von einer Gegenbewegung, die bereits am Dienstagnachmittag eingesetzt hatte. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen fiel am Morgen um 41 Cent auf 51,24 Dollar. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 44 Cent auf 48,22 Dollar.

Die Aussicht auf weiter fallende Lagerbestände an Rohöl in den USA konnte die Ölpreise nicht stützen, hieß es weiter. Am Nachmittag stehen die offiziellen Daten der US-Regierung zu den amerikanischen Ölreserven zur Veröffentlichung an und Experten erwarten einen erneuten Rückgang. Fallende Ölreserven können ein Hinweis auf eine stärkere Nachfrage oder ein geringeres Angebot sein und stützen in der Regel die Ölpreise.

Nach wie vor spielt die Aussicht auf eine mögliche Verlängerung der Förderkürzung durch Staaten des Opec-Kartells gemeinsam mit anderen Ölnationen wie Russland eine wichtige Rolle am Ölmarkt. In der ersten Jahreshälfte sei die zunächst bis Juni befristete Förderkürzung noch vergleichsweise leicht umzusetzen, sagte Rohstoffexperte David Fyfe vom Schweizer Ölhändler Gunvor Group. Er rechnet mit einer Verlängerung der Maßnahme. Allerdings sah Fyfe die Gefahr, dass die Disziplin einzelner Ölstaaten bei der Umsetzung der Förderkürzung auf längere Sicht nachlassen wird

