Börse ThyssenKrupp knickt ein, Drillisch hebt ab

Zur Großbildansicht imago Der Internet- und Telekomkonzern United Internet will das Mobilfunkunternehmen Drillisch schlucken

Anleger lassen bei der Jagd nach neuen Dax-Rekorden nicht locker. Am Freitag stieg der Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen zur Eröffnung um 0,2 Prozent auf 12.734 Punkte. Mit 12.783 Zählern hatte der Dax am Dienstag einen vorläufigen Höchststand erreicht.

Hoch hinaus ging es für Drillisch nach einem Übernahmeangebot des Rivalen United Internet Börsen-Chart zeigen. Drillisch-Aktien schossen im TecDax um mehr als zehn Prozent auf ein Rekordhoch von 54 Euro nach oben. United Internet Börsen-Chart zeigen, dessen Titel um 8,8 Prozent zulegten, bietet 50 Euro je Drillisch-Aktie. Telefonica Deutschland waren ebenfalls gefragt, sie stiegen um 4,7 Prozent.

Im Dax Börsen-Chart zeigen rutschten ThyssenKrupp rutschten mit einem Abschlag von 3,6 Prozent ans Dax-Ende. Anleger zeigten sich enttäuscht von den gemischt ausgefallenen Quartalszahlen des Industriekonzerns.

Neben den Firmenbilanzen wie von ThyssenKrupp Börsen-Chart zeigen, Allianz Börsen-Chart zeigen und Innogy richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die US-Einzelhandelsumsätze, von denen sie sich Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen erhoffen.

Außerdem steht das von der Universität Michigan ermittelte Barometer für die Stimmung der US-Verbraucher auf dem Terminplan. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

ThyssenKrupp nach Zahlen unter Druck

Die Aktien von ThyssenKrupp Börsen-Chart zeigen haben am Freitag nach der Zahlenvorlage um rund 3 Prozent nachgegeben. Händler sprachen von einem durchwachsen ausgefallenen zweiten Geschäftsquartal des Industrie- und Stahlkonzerns. So seien Umsatz, bereinigter operativer Gewinn (Ebit) und Auftragseingang besser als erwartet ausgefallen. Zudem habe der Dax-Konzern die Jahresprognose für das bereinigte Ebit erhöht. Der Nettoverlust sei aber größer als gedacht und der Free Cashflow für das Gesamtjahr werde nun wohl negativ sein.

BMW ex Dividende

Aktien von BMW Börsen-Chart zeigen werden am Freitag ex Dividende gehandelt. Der Autobauer schüttet für jede im Dax gelistete Stammaktie 3,50 Euro aus und für jede Vorzugsaktie 3,52 Euro. Da die Dividende aus dem Aktienkurs herausgerechnet wird, notierten Aktien von BMW im frühen Handel mit einem Abschlag von rund 3 Prozent im Minus.

United Internet greift nach Drillisch

Börsianer dürften auch den Mobilfunksektor genauer unter die Lupe nehmen. United Internet will den Rivalen Drillisch übernehmen. Dazu bringt United Internet Börsen-Chart zeigen seine Tochter 1&1 Telecommunication bei Drillisch Börsen-Chart zeigen ein. Dadurch solle das Mobilfunk- und Festnetzgeschäft von United Internet mit dem Mobilfunkgeschäft von Drillisch zusammengeführt werden, teilten beide Unternehmen mit. Die Drillisch-Aktionäre bekommen von United Internet ein Übernahmeangebot über 50 Euro je Aktie.

Die Drillisch-Aktien profitierten vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate bereits mit deutlichen Aufschlägen von dem Übernahmeangebot. Die United-Internet-Papiere legten ebenfalls kräftig zu. "Endlich wagt United Internet bei Drillisch den großen Schritt", kommentierte ein Händler.

US-Börsen dämmen Verluste ein

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste eingedämmt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,1 Prozent tiefer, der Nasdaq und der S&P500 fielen jeweils um 0,2 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Freitag um 0,5 Prozent auf 19.854 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,5 Prozent auf 3077 Punkte.

Ölpreise leicht erholt

Die Ölpreise haben am Freitag ihre seit Wochenmitte erzielten Gewinne gehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 50,80 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um fünf Cent auf 47,88 Dollar. Seit Mittwoch befinden sich die Ölpreise im Aufwind. Auslöser waren Vorratsdaten aus den USA, die auf einen stärkeren Rückgang der nach wie vor überdurchschnittlich hohen Rohölvorräte hindeuten.

