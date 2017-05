Dax klettert weiter Quartalsbilanzen und Konjunkturdaten erfreuen Anleger

Positive Konjunkturdaten und zahlreiche Unternehmensbilanzen haben Anleger am Dienstag zuversichtlich gestimmt. Gefragt waren die Aktien der Commerzbank, größter Verlierer war die Münchener Rück.

Der Dax Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag freundlich gestartet. Die Anleger verarbeiten eine Flut an Quartalsberichten. Die Konjunkturdaten aus Deutschland fielen erneut stark aus.

Der deutsche Leitindex gewann kurz nach dem Handelsauftakt 0,28 Prozent auf 12.729 Punkte, nachdem er tags zuvor eine neue Bestmarke bei 12.762 Punkten erreicht und letztlich leicht schwächer geschlossen hatte. Der MDax Börsen-Chart zeigen stieg am Morgen um 0,09 Prozent auf 25.122 Zähler. Der TecDax Börsen-Chart zeigen rückte um 0,04 Prozent auf 2135 Punkte vor. Für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen, ging es um 0,34 Prozent hoch.

Für Deutschland wurden neue Rekorddaten zum Außenhandel im März gemeldet. Die Industrie fuhr zudem im März ihre Produktion zwar zurück, aber weniger deutlich als erwartet. Einziger Wermutstropfen: Der kräftige Zuwachs im Februar wurde nachträglich leicht nach unten korrigiert

Commerzbank überrascht mit Gewinnanstieg

Die Commerzbank Börsen-Chart zeigen meldete am Morgen als erster Dax-Konzern seine Zahlen und überraschte die Analysten mit einem Gewinnanstieg im ersten Quartal. Ein Händler sagte, sie seien auf den ersten Blick etwas besser als erwartet ausgefallen. Er lobte vor allem die wichtige Kernkapitalquote von 12,5 Prozent. Allerdings bleibe die Bank wegen des herausfordernden Umfeldes vorsichtig, betonte er. Zudem ist die Commzerbank-Aktie seit Jahresbeginn auch bereits sehr stark gelaufen und ist mit einem Kursplus von 30 Prozent nach den Aktien von Lufthansa und RWE drittstärkster Wert im Dax. Die Aktie legte 1 Prozent zu.

Münchener-Rück-Tochter Ergo schreibt wieder schwarze Zahlen

22





Größter Verlierer im Dax waren die Aktien der Munich Re Börsen-Chart zeigen mit einem Minus von 1,6 Prozent. Der Rückversicherer hat Belastungen durch Zyklon "Debbie" und andere Katastrophen zu Jahresbeginn mit Börsengeschäften aufgefangen. Unter dem Strich stand dank eines umfangreichen Verkaufs von Wertpapieren im ersten Quartal ein Gewinn von 554 Millionen Euro und damit 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die zuletzt verlustreiche Erstversicherungstochter Ergo schaffte es wieder in die schwarzen Zahlen. Finanzchef Jörg Schneider sieht den Gesamtkonzern auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen Gewinn von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro zu erreichen.

Eon-Konzerngewinn bricht um 46 Prozent ein

Der Energiekonzern Eon Börsen-Chart zeigen kämpft nach dem Rekordverlust 2016 auch im neuen Geschäftsjahr mit Einbußen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei um etwa ein Drittel auf 1,04 Milliarden Euro geschrumpft, teilte der Versorger mit. Von Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt mit 1,07 Milliarden Euro gerechnet. Unter dem Strich verdiente der Versorger 628 Millionen Euro - ein Minus von 46 Prozent. Während das wichtige Geschäft mit den Strom- und Gasnetzen zulegen konnte, schwächelte das Vertriebsgeschäft.

Im MDax rutschten Fraport Börsen-Chart zeigen um 3,5 Prozent ab. Der Flughafenbetreiber musste zum Jahresauftakt wegen Ausgaben für den Personalumbau einen Gewinnrückgang hinnehmen.

Dow Jones und Nikkei kaum verändert

An der Wall Street schloss der Dow Jones Börsen-Chart zeigen die Sitzung fast unverändert mit 21.012 Punkten. Auch der Nasdaq und der S&P500 bewegten sich kaum.

In Tokio gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Dienstag um 0,1 Prozent auf 19.885 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3074 Punkte.

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen notierte am Dienstag weiter klar unter der Marke von 1,10 US-Dollar. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0925 Dollar und damit so viel wie am Vorabend. Nach der Wahl Emmanuel Macrons zum französischen Präsidenten war der Euro kurzzeitig auf mehr als 1,10 Dollar gestiegen, die Gewinne konnten aber nicht gehalten werden.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die die Devisenkurse bewegen könnten. In den USA melden sich jedoch einige ranghohe Notenbanker zu Wort. Aktuell gehen die Anleger an den Finanzmärkten mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die US-Zentralbank ihren Leitzins auf ihrer nächsten Sitzung im Juni weiter erhöhen wird. Will die Fed andere Signale senden, dürfte sie dies mit deutlichem Abstand vor der Zinssitzung tun, um abrupte Marktbewegungen zu vermeiden

Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 49,40 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg ebenfalls geringfügig um vier Cent auf 46,47 Dollar.

Die Bereitschaft der beiden größten Ölförderländer der Welt, Saudi-Arabien und Russland, zu einer Verlängerung der derzeit geltenden Fördergrenze ging an den Ölpreisen weitgehend vorbei. Beide Länder hatten sich am Montag entsprechend geäußert. Die Vereinbarung zwischen dem Ölkartell Opec und anderen großen Produzenten wie Russland läuft vereinbarungsgemäß zur Jahresmitte aus. Ende Mai trifft sich jedoch das Kartell, um über das Thema zu beraten. Es wird allgemein mit einer Verlängerung der Förderbegrenzung gerechnet.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

rei/mg/dpa-afx/rtr

Nachrichtenticker