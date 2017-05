Börse Dax-Anleger nehmen neuen Anlauf

AP

Nach dem langen Wochenende melden sich die Dax-Anleger wieder zurück. Die Vorgaben sind uneinheitlich: In Japan zieht der Nikkei deutlich an, die Wall Street sendet unklare Signale aus.

Nach dem verlängerten Wochenende dürfte der Dax Börsen-Chart zeigen nach Einschätzung von Börsianern am Dienstag zu Handelsstart um bis zu 0,2 Prozent fester starten. Am Freitag hatte er bereits fast unverändert bei 12.438 Punkten geschlossen.

Die Börsen aus Übersee liefern zum Start in die verkürzte Handelswoche keine klaren Vorhaben. Die Wall Street fand keine einheitliche Richtung. Gleiches galt für die Börsen Asiens.

Anleger richten ihre Aufmerksamkeit unter anderem auf die Einkommen und Ausgaben der US-Verbraucher. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Montag 0,1 Prozent tiefer bei 20.914 Punkten. Der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen ging mit einem Plus von 0,7 Prozent in den Feierabend und der S&P 500 gewann 0,2 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Dienstag um 0,6 Prozent an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent.

Neben den Konjunkturdaten und der laufenden Quartalsberichtssaison der Unternehmen blicken die Anleger bereits voraus - nämlich auf die Stichwahl im Rennen um das Amt des französischen Präsidenten am 7. Mai. Der für Europa als positiv erachtete Ausgang der ersten Wahlrunde hatte die Aktienmärkte in der Vorwoche beflügelt. Ungemach könnte daher drohen, falls entgegen den Erwartungen doch die Rechtspopulistin Marine Le Pen gewinnen sollte.

Daneben berät die US-Notenbank am Mittwoch über ihre Geldpolitik. Mitte März hatte sie den Schlüsselsatz um 25 Basispunkte auf 0,75 bis 1,0 Prozent angehoben. Bis zum Jahresende sollen zwei weitere Schritte folgen. Unter Anlegern gilt allerdings als sicher, dass die Fed die Füße diesmal stillhalten wird.

Unabhängig davon rollt eine neue Welle von Geschäftszahlen auf die Anleger zu. In der neuen Woche will etwa ein halbes Dutzend Dax-Firmen die Bücher öffnen, darunter die Autobauer BMW Börsen-Chart zeigen (Donnerstag) und Volkswagen Börsen-Chart zeigen (Mittwoch).

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

rei/dpa/Reuters

Nachrichtenticker