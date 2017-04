Rekordjagd an den Börsen Dax nahe 12.500 Punkten - Trumps Steuerpläne im Fokus

Der Dax hält sich auf hohem Niveau. Daimler übertrifft die Erwartungen. Der Technologieindex Nasdaq Composite war am Vortag erstmals über die Marke von 6000 Punkten geklettert. Nun blicken Anleger auf Trumps Steuerpläne.

Neben der Aussicht auf ein weiterhin europafreundliches Frankreich dürften am Mittwoch vor allem die Steuerreformpläne in den USA sowie die gut angelaufene Berichtssaison die Aktienkurse stützen. Für den Dax Börsen-Chart zeigen rückt die Marke von 12.500 Punkten in greifbare Nähe: Der deutsche Leitindex notierte am Mittwoch im frühen Handel bei 12.467 Punkten.

Die gute Laune der Anleger rund um den Globus spiegelt sich unter anderem auch im japanischen Yen wider: Fand er vor dem ersten Wahlgang noch wegen seines Status als vergleichsweise sicherer Hafen Zulauf, fällt er seither, was dem japanischen Aktienmarkt neuen Auftrieb gibt. Auch der Eurozonen-Index EuroStoxx startete am Mittwoch mit leichten Gewinnen.

Trumps Steuerpläne rücken in den Fokus

Zur Wochenmitte richten sich die Blicke nun auf die erwarteten Ankündigungen zu den Steuerreformplänen des US-Präsidenten Donald Trump. Trump will heute seine seit langem erwarteten Pläne für eine große Steuerreform im Tagesverlauf vorstellen. Es wird erwartet, dass Unternehmen künftig deutlich weniger Steuern auf Gewinne bezahlen müssen. Trump visiert eine Unternehmensteuer von weniger als 20 Prozent an. Experten warnen allerdings vor Enttäuschungen, wenn es an die Umsetzung gehen wird.

Daimler übertrifft Erwartungen

Die Berichtssaison hierzulande rückt an diesem Tag ein weiteres Mal den Autobauer Daimler Börsen-Chart zeigen in den Blick. Nach einem starken Auftakt - die wichtigsten Eckzahlen waren bereits kommuniziert worden - wird nun deutlich optimistischer auf das laufende Jahr geblickt. Daimler rechnet nun für 2017 mit einem "deutlichen" Plus beim operativen Ergebnis sowie bei Umsatz und Absatz. Bisher waren die Stuttgarter lediglich von einer leichten Steigerung ausgegangen.

Klöco wird optimistischer

Angeschoben von erfreulichen Quartalszahlen und Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung erholten sich auch die Aktien von Klöckner & Co auf Tradegate um weitere 7 Prozent. Vor allem die Signale des Stahlhändlers für das operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Quartal sowie die überraschend starken Aussagen zum Jahresergebnis seien positiv, sagte ein Börsianer.

Gewinne in Asien - Nikkei legt deutlich zu

In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei um 1,1 Prozent auf 19.289 Punkte. Exportwerte profitierten von einem nachgebenden Yen. So kletterten die Aktien des Autobauers Toyota um mehr als zwei Prozent. Die Papiere des angeschlagenen Industriekonzerns Toshiba stiegen 2,3 Prozent. Insidern zufolge will Toshiba seine Wirtschaftsprüfer austauschen, um doch noch eine Jahresbilanz mit einem Prüfsiegel vorlegen zu können und damit die Notierung an der Börse zu erhalten.

Auch an den übrigen Märkten in der Region kletterten die Kurse. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,4 Prozent im Plus und setzte damit seine Gewinnstrecke den fünften Tag in Folge fort. Sowohl die Börse in Shanghai als auch die Aktienmärkte in Hongkong und Seoul verzeichneten Gewinne.

Der Euro legte leicht auf 1,0944 Dollar zu. Der Dollar gewann zur japanischen Währung ebenfalls leicht auf 111,35 Yen.

Dow erobert 21.000 Punkte zurück - McDonald´s und Caterpillar gefragt

Eine Flut positiver Quartalszahlen großer US-Unternehmen hat unterdessen den Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Dienstag weiter in die Höhe getrieben. Zuletzt notierte der US-Leitindex 1 Prozent fester bei 20.998 Punkten. Am Montag hatte der US-Leitindex bereits mehr als 1 Prozent gewonnen und nimmt damit wieder Kurs auf seine Rekordmarke oberhalb von 21.115 Zählern, die er Anfang März geknackt hatte.

Unter den Einzelwerten stehen die Aktien von Caterpillar mit einem Kursplus von mehr als 6 Prozent im Anlegerfokus. Der US-Baumaschinenhersteller hat seine Umsatzprognose für 2017 angehoben. Der operative Gewinn im ersten Quartal übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich. Caterpillar wird neben Goldman Sachs Börsen-Chart zeigen als einer der größten Profiteure der Pläne von Donald Trump gesehen.

Auch die Papiere von McDonald's Börsen-Chart zeigen verzeichneten einen satten Kursgewinn von rund 3 Prozent. Der US-Fastfood-Konzern hat im ersten Quartal zwar weniger umgesetzt als im Vorjahr, dabei aber deutlich mehr verdient. So stieg das Ergebnis je Aktie um 18 Prozent auf 1,47 Dollar zu, was deutlich über den Analystenerwartungen lag.

