Börse Zurückhaltung vor Frankreichs Schicksalswahl

Kursgewinne in Asien sorgen dafür, dass sich der Dax über der Marke von 12.000 Punkten hält. Die Frankreich-Wahl am Sonntag sorgt für Zurückhaltung. Bankenwerte wie Commerzbank und Deutsche Bank setzen dennoch ihre Erholung fort.

Nur wenig verändert dürfte der deutsche Aktienmarkt am Freitag eröffnen. Die Anleger dürften sich vor der am Wochenende anstehenden ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl mit neuen Käufen zurückhalten. Sie gilt als Schicksalswahl für das Land aber auch für Europa.

Der am Vortag starke Pariser Leitindex CAC-40 habe Zuversicht signalisiert, dass es der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron in die Entscheidung gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen schaffe, sagte ein Börsianer. Für Verunsicherung sorgte jedoch der Terroranschlag in Paris am Donnerstag Abend, dem ein Polizist zum Opfer fiel. Das Attentat dürfte tendenziell Wähler der Rechtspopulisten aktivieren.

Positive Impulse sollte der Dax Börsen-Chart zeigen von festeren Schlusskursen an der Wall Street vom Vorabend erhalten. In den vergangenen Tagen hatte der Leitindex erhebliche Mühe, die Marke von 12.000 Punkten zu verteidigen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag zur Eröffnung rund 0,1 Prozent höher erwartet.

Software AG nach Zahlen gefragt

Unter den Einzelwerten zeigten sich die Aktien der Software AG vorbörslich unbeeindruckt von guten Quartalszahlen. Beim Tradegate notierten sie auf dem Niveau des Xetra-Schlusskurses vom Donnerstag. Ein Händler lobte am Morgen die unerwartet robuste Profitabilität des Unternehmens und das Wachstum der Lizenzerlöse mit Integrationssoftware. Der Umsatz sank im ersten Quartal zwar minimal, Experten hatten jedoch mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Das operative Ergebnis fiel um fünf Prozent. Auch hier hatten Analysten ein schwächeres Ergebnis erwartet.

Für Aufsehen dürfte die Nachricht sorgen, dass die Polizei einen Tatverdächtigen wegen des Sprengstoffanschlags auf den Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund festgenommen hat. Laut Mitteilung der Bundesanwaltschaft scheint der mutmaßliche Täter wohl auf einen durch den Anschlag verursachten Kursverlust der BVB-Aktie gesetzt zu haben, um dadurch einen Millionengewinn einstreichen zu können. Die BVB-Aktien verteuerten sich bei Tradegate zuletzt um rund 1 Prozent, nachdem sie am Vortag wegen des Ausscheidens der Mannschaft aus der Champions League um mehr als 3 Prozent abgesackt waren.

Conti profitiert von Michelin-Zahlen

Die Papiere von Gea und Beiersdorf werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Der Maschinen- und Anlagenbauer schüttet 0,80 Euro je Aktie aus, der Konsumgüterkonzern zahlt seinen Aktionären 0,70 Euro je Anteil. Die Titel Aktien von Continental legten auf Tradegate leicht zu. Händler werteten aktuelle Geschäftszahlen des Wettbewerbers Michelin positiv. Der Michelin-Umsatz stieg in den ersten drei Monaten um knapp 10 Prozent. Das war etwas mehr als Analysten im Durchschnitt erwartet hatten

Der Euro-Kurs Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag merklich zugelegt. Zeitweise markierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0777 US-Dollar den höchsten Stand seit Ende März. Im frühen Handel hatte der Euro nur knapp über 1,07 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0745 (Mittwoch: 1,0725) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9307 (0,9324) Euro.

Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Nachrichtenticker