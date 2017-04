Börse Dow auf Zwei-Monats-Tief - auch der Dax wankt

Der Dax schwankt um die Marke von 12.000 Zählern - trotz der Kursgewinne in Asien. Der Dow ist auf ein Zweimonatstief gefallen. Die Frankreich-Wahl am Sonntag sorgt für Nervosität.

Die Nervosität an den Märkten steigt. Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag zwar moderate Kursgewinne verzeichnet. In Japan stützten stärker als erwartet ausgefallene Exportdaten die Märkte. Auch der wieder gestiegene Ölpreis sorgte für Unterstützung. Angesichts des Konflikts zwischen Nordkorea und den USA sowie der Unsicherheiten über den Ausgang der französischen Präsidentenwahl am Sonntag hielten sich Zugewinne jedoch in Grenzen. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen schloss bei 18.430 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg 0,1 Prozent auf 1472 Zähler.

Positiv aufgenommen wurden jüngste Daten zum japanischen Außenhandel. So stiegen die Exporte im März um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und damit so kräftig wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Der Index für die asiatisch-pazifischen Börsen außerhalb Japans notierte mit 0,3 Prozent im Plus.

Dax droht unter 12.000 Punkte zu fallen

Nach der schleppenden Vortagesentwicklung droht dem Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstag ein Rückschlag unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsstart am Mittwoch ein Minus von 0,2 Prozent auf 11.989 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zur Eröffnung rund 0,3 Prozent niedriger erwartet.

Börsianer sprachen von negativen Vorgaben aus den USA. Belastet von anhaltenden weltpolitischen Unsicherheiten und dem Einknicken der IBM-Aktie war der Dow Jones Börsen-Chart zeigen auf das tiefste Niveau seit zwei Monaten abgesackt und endete gut ein halbes Prozent niedriger.

Der negative Einfluss der Wall Street wird von moderaten Gewinnen an den asiatischen Börsen etwas gemildert. Japans Exporte sind dank hoher Nachfrage in China deutlich gestiegen - im nunmehr vierten Monat in Folge. Auch bezogen auf das am 31. März abgelaufene Haushaltsjahr schrieb die Inselnation erstmals seit sechs Jahren wieder schwarze Zahlen in ihrer Handelsbilanz.

Continental nach Berichten über Sparpläne im Blick

Continental-Aktien könnten am Donnerstag nach einem Medienbericht über Sparpläne für den Geschäftsbereich Antriebe einen Blick wert sein. Conti plane für das Segment Powertrain ein Effizienzprogramm und werde Details dazu in wenigen Tagen bekanntgeben, sagte Konzernchef Elmar Degenhardt dem Finanzdienst Bloomberg auf der Automesse in Shanghai.

Die Papiere der Salzgitter Börsen-Chart zeigen verloren in Reaktion auf negative Analystenstudien 1,5 Prozent an Wert. So hatte das Analysehaus Jefferies die Anteilsscheine des Stahlkonzerns von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 34 Euro gesenkt. Zudem reduzierte die US-Investmentbank Goldman Sachs ihr Kursziel von 44 auf 37 Euro, behielt ihre Kaufempfehlung für die Aktien allerdings bei.

Dagegen profitierten die Titel von Gerry Weber Börsen-Chart zeigen Weber vorbörslich von einer Kaufempfehlung des Bankhauses Lampe. Bei Tradegate legten die Papiere der Modekette zuletzt um 3,6 Prozent gegenüber ihrem Xetra-Schluss zu.

