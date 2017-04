Börse Daimler zieht Dax nach oben

Zur Großbildansicht REUTERS Daimler hat im vergangenen Quartal seinen Gewinn nahezu verdoppelt

Der Dax legt am Mittwoch nach drei Handelstagen im Minus wieder leicht zu. Anleger greifen nach guten Quartalszahlen von Daimler bei dem Autokonzern zu, davon profitiert auch der deutsche Leitindex.

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch zunächst etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Nach zuletzt drei Handelstagen im Minus legte der deutsche Leitindex am Morgen um 0,34 Prozent auf 12.180 Punkte zu und profitierte damit von Gewinnen bei Autoaktien. Daimler Börsen-Chart zeigen hatte dank starker Mercedes-Verkäufe seinen Quartalsgewinn nahezu verdoppelt.

Nach einem Gespräch zwischen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump sei zudem mit Blick auf die internationalen Krisenherde etwas Entspannung zu spüren, schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax Börsen-Chart zeigen stieg um 0,14 Prozent auf 24.221 Zähler. Der Technologie-Index TecDax Börsen-Chart zeigen aber knüpfte an seine deutlichen Vortagesverluste an und gab um 0,11 Prozent auf 2015 Zähler nach. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wiederum ging es um 0,36 Prozent aufwärts.

Euro etwas höher

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0615 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0616 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften die Impulse durch Konjunkturdaten gering ausfallen. Sowohl in Europa als auch in den USA stehen Daten aus der "zweiten Reihe" mit meist geringer Marktbewegung an. Die Entwicklung der Devisenkurse dürfte damit von der allgemeinen Börsenstimmung geprägt werden.

Ölpreise ebenfalls leicht gestiegen

Die Ölpreise sind weiter gestiegen, allerdings nur leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 56,36 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um neun Cent auf 53,49 Dollar.

Beide Ölsorten notieren derzeit auf dem höchsten Stand seit Anfang März. Ein Grund dafür ist, dass eine Verlängerung von Förderkürzungen seitens des Ölkartells Opec und anderer großer Produzenten wahrscheinlicher zu werden scheint. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete zuletzt mit Bezug auf eine informierte Person, dass das mächtige Opec-Mitglied Saudi-Arabien einer Verlängerung vermutlich zustimmen werde.

Vereinbarungsgemäß laufen die Kürzungen zur Jahresmitte aus. Ihr Ziel - Preiserhöhungen - wurde aber nur zeitweise erreicht. Nach einem deutlichen Anstieg zum Jahresende 2016 waren die Ölpreis Anfang März eingebrochen. Seit aber eine Kürzungsverlängerung in der Diskussion ist, steigen die Ölpreise wieder.

