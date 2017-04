Börse Apple-Gerüchte lassen Dialog abstürzen

Anleger halten sich in der Woche vor Ostern weiter zurück. Auch die aufgehellten Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten bleiben im wesentlichen ohne Einfluss. Lufthansa legt kräftig zu. Im TecDax brechen die Aktien von Dialog Semiconductor ein.

Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Dienstag vor Ostern weiter vorsichtig. Der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen sank gegen Mittag um 0,19 Prozent auf 12.177 Punkte, nachdem er sich bereits zu Wochenbeginn von seiner lustlosen Seite gezeigt hatte. Gleichwohl bleibt das Rekordhoch bei gut 12.390 Punkten in Sichtweite.

Ein deutlicher Kurssturz bei den Aktien des Halbleiterherstellers Dialog Semiconductor hinterließ im TecDax Börsen-Chart zeigen entsprechend negative Spuren. Der Technologie-Index büßte kräftige 2 Prozent auf 2015 Zähler ein. Ein Analyst hatte Sorgen um das Geschäft mit dem wichtigen Dialog-Kunden Apple geweckt. Es bestünde die Möglichkeit, dass Apple künftig eigene Schaltkreise entwickle und darunter das Geschäft mit Zulieferer Dialog leiden könne.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax Börsen-Chart zeigen stand am Vormittag bei 24.280 Punkten so hoch wie nie zuvor. Zuletzt notierte er bei 24.201 Punkten und damit mit plus 0,01 Prozent quasi unverändert. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigenging es leicht nach unten.

Lufthansa mit Passagierplus: Aktie auf 12-Monats-Hoch

Bei der Lufthansa Börsen-Chart zeigen haben die Übernahme von Brussels Airlines und immer mehr Air-Berlin-Jets im März für ein kräftiges Passagierplus gesorgt. Konzernweit beförderte die Lufthansa samt ihren Töchtern Swiss, Austrian Airlines, Brussels und Eurowings knapp 9,6 Millionen Fluggäste und damit 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Auslastung der Maschinen verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 77,2 Prozent. Bei der Kernmarke Lufthansa legte die Zahl der Passagiere um 4,1 Prozent zu.

Bei den Ticketpreisen meldete der Konzern nach langem wieder einen leichten Anstieg. Im Geschäft wirkten sich auch die Osterferien aus, die 2017 im Gegensatz zum Vorjahr in den April fallen. Alle Passagierfluglinien des Konzerns wurden diesmal mehr Tickets los.

Die belgische Brussels Airlines gehört indes erst seit Anfang 2017 komplett zum Konzern. Und für die Billigmarke Eurowings gehen seit Februar immer mehr Jets an den Start, die das Unternehmen samt Besatzung von der kriselnden Rivalin Air Berlin gemietet hat. Im Frachtgeschäft legte die Verkehrsleistung um 13,3 Prozent zu. Die Auslastung der Frachträume wuchs um 4,3 Prozentpunkte auf 73,8 Prozent

ZEW-Index ohne Einfluss

Der Markt sei jüngst etwas trendlos, erklärte Anlagestratege Christoph Geyer von der Commerzbank. Scheinbar trauten die Investoren dem Dax vorerst weder eine neue Bestmarke noch einen deutlicheren Rückschlag zu. Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba sieht aber grundsätzlich eine gute Stimmung an den Finanzmärkten. Politische Risiken wie die Wahlen in Frankreich, der Brexit oder US-Präsident Donald Trump schienen weiterhin keine große Rolle zu spielen.

Dies gilt auch für den jüngsten ZEW-Index, der am deutschen Aktienmarkt für keine größere Bewegung sorgte. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten hatten sich im April stärker als erwartet aufgehellt.

Verkaufsempfehlung von Lampe schockt Dialog-Anleger

Unter den Einzelwerten schockte die Verkaufsempfehlung des Bankhauses Lampe für die Aktien von Dialog Semiconductor die Anleger: Die Papiere des Halbleiterherstellers brachen am TecDax-Ende zuletzt um etwas mehr als 20 Prozent auf 38,105 Euro ein, nachdem sie zuvor zeitweise um fast 36 Prozent nach unten gerauscht waren. Im Dax verloren die Anteilsscheine des Branchenkollegen Infineon Börsen-Chart zeigen ein knappes halbes Prozent.

Lampe-Analyst Karsten Iltgen zufolge gibt es starke Hinweise darauf, dass der wichtige Dialog-Kunde Apple eigene integrierte Schaltkreise für das Strommanagement entwickelt und damit die Chips des TecDax-Unternehmens zumindest teilweise ersetzen könnte. Ob Apple erfolgreich sein werde, sei offen, doch entstehe dadurch Unsicherheit für Dialog Semiconductor, schrieb Iltgen.

Lufthansa an der Dax-Spitze

Spitzenreiter im MDax waren die Anteilsscheine von K+S mit einem Gewinn von gut 3 Prozent. Börsianer verwiesen auf einen Medienbericht, demzufolge die Kali-Vermarktungsgesellschaft Canpotex in China bei den Verhandlungen über den neuen Jahresvertrag auf deutliche Preiserhöhungen dränge. Dies habe die Hoffnung auf eine Kalipreiserholung geweckt.

Die Nase vorn im Dax hatten die Papiere der Lufthansa Börsen-Chart zeigen mit einem Aufschlag von etwas mehr als 2 Prozent, nachdem sich die französische Bank Exane BNP Paribas positiv zu den Anteilsscheinen geäußert hatte. Die Fluggesellschaft entwickele sich besser als von ihm erwartet, schrieb Analyst James Hollins. Die Gesellschaft habe mit der anstehenden Einigung mit ihren Piloten einen historischen Meilenstein in der Befriedung ihrer Belegschaft erreicht und über einen soliden Jahresstart berichtet.

Euro und Ölpreise gesunken

Der Euro Börsen-Chart zeigen fiel im frühen Handel wieder unter die Marke von 1,06 US-Dollar. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0590 Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0578 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag dürften die Konjunkturerwartungen des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW auf größeres Interesse stoßen. Es wird erwartet, dass die monatliche Umfrage unter Finanzexperten eine bessere Stimmung ergibt. Zudem geben Zahlen zur Industrieproduktion im Euroraum Auskunft über die konjunkturelle Lage. In den USA werden dagegen kaum Konjunkturdaten veröffentlicht.

Öl ist im frühen Handel etwas billiger geworden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 55,90 US-Dollar und damit 8 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Mai fiel um 11 Cent auf 52,97 Dollar. Die große Frage bleibt, wie es mit der Fördermenge weitergeht. Die Förderkürzung der Opec und weiterer großer Produzenten läuft vereinbarungsgemäß zur Jahresmitte aus.

