Börse Dax taucht ab - Anleger fürchten Handelskrieg

Der Rücktritt von Donald Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn hat den Dax am Mittwoch wieder ins Minus gedrückt. Anleger fürchten einen aufziehenden Handelskrieg mit den USA. Trotz guter Zahlen kann die Deutsche Post die Investoren nicht überzeugen - sie sacken erst einmal jüngste Kursgewinne ein.

Der Rücktritt von Donald Trumps oberstem Wirtschaftsberater gibt Spekulationen auf einen nahenden Handelskrieg neue Nahrung. Der Dax Börsen-Chart zeigen verlor daraufhin zur Eröffnung am Mittwoch 0,7 Prozent auf 12.034 Punkte, vorbörslich hatte der Leitindex noch schlechter notiert.

"Mit Gary Cohn verlieren die Börsen den wohl letzten Advokaten des Freihandels im Weißen Haus", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Jetzt gebe es wohl niemanden mehr, der den US-Präsidenten von der Einführung von Schutzzöllen abbringen könnte. Insidern der US-Regierung zufolge gab Cohn unter anderem wegen seines verlorenen Kampfs gegen diese Pläne sein Amt auf.

Von konjunktureller Seite dürften am Mittwoch der ADP-Bericht zur Beschäftigung im privaten Gewerbe der USA im Februar und der Konjunkturbericht der US-Notenbank die Akzente setzen. Letzterer wird allerdings erst nach Handelsschluss am deutschen Aktienmarkt veröffentlicht.

Bei den Unternehmen stand die Deutsche Post Börsen-Chart zeigen im Rampenlicht. Die Geschäftszahlen für 2017 hätten leicht unter den Erwartungen gelegen, die angekündigte Dividende von 1,15 Dollar je Aktie dagegen leicht darüber, sagte ein Börsianer. Die "Aktie Gelb" verlor 1,5 Prozent.

Die im MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Werte notierte Deutsche Pfandbriefbank Börsen-Chart zeigen rechnet wegen eines leicht sinkenden Zinsergebnisses und eines erneut vorsichtigen Ansatzes bei der Erwartung der Risikokosten mit einem Gewinnrückgang. Auf Tradegate fielen die Papiere des Immobilienfinanzierers um mehr als 1 Prozent. Der Fernsehsender RTL geht derweil dank eines gut laufenden Geschäfts im Internet und bei der Produktionstochter FremantleMedia von einem weiteren Wachstum aus.

In einem ansonsten nachrichtenarmen Umfeld dürften auch Analystenkommentare auf Interesse stoßen. So zogen die Anteilsscheine von Puma Börsen-Chart zeigen auf Tradegate um rund 2 Prozent an. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte die Papiere des im Kleinwerteindex SDax Börsen-Chart zeigen gelisteten Sportartikelherstellers zum Kauf empfohlen.

Euro und Yen steigen nach Cohn-Rücktritt

Der Euro ist am Mittwoch weiter gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2429 US-Dollar und damit so viel wie letztmalig Mitte Februar. Zulegen konnte auch der japanische Yen, während der amerikanische Dollar tendenziell unter Druck stand. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Dienstag auf 1,2411 Dollar festgesetzt.

Als Auslöser der Yen-Gewinne wurde am Markt der Rücktritt von Gary Cohn, Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, genannt. Cohn nannte zwar keinen Grund, als ausschlaggebend gilt aber der zunehmend protektionistische Kurs der US-Regierung. Cohn galt als Fürsprecher des Freihandels im Weißen Haus. Mit seinem Rücktritt wird befürchtet, dass die Freihandelsgegner in der Regierung die Oberhand gewinnen. Anleger fragten deshalb verstärkt den als sicheren Hafen geltenden japanischen Yen nach.

mit Nachrichtenagenturen