Stahlaktien im Fokus Dax-Anleger blicken gebannt nach Washington

Zur Großbildansicht DPA Wird Donald Trump heute schon die Strafzölle auf europäischen Stahl verhängen?

US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa werden immer wahrscheinlicher, sie könnten am Freitag in Kraft treten - wenn die USA und die EU nicht noch einen Kompromiss in letzter Minute finden. Aktien von Thyssenkrupp und Salzgitter stehen daher zunächst im Fokus der Börsenhändler. Der Dax eröffnet den Feiertagshandel kaum verändert.

Die Kurserholung vom Mittwoch hat am Fronleichnamstag an Schwung verloren. Der Dax Börsen-Chart zeigen notierte am Donnerstag kaum verändert bei 12.771 Punktne. Für den Börsenmonat Mai zeichnet sich damit ein Zugewinn von bislang 1,1 Prozent ab. Da in Süddeutschland heute mal wieder Feiertag ist, sind die Handelsumsätze an den deutschen Börsenplätzen jedoch gering.

In den Fokus rücken die Aktien der Stahlhersteller Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigenund Salzgitter Börsen-Chart zeigenrücken. Im Handelsstreit zwischen den USA und der EU plane US-Präsident Donald Trump, die EU nicht mehr von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen, berichteten das "Wall Street Journal" und die "Washington Post" am Mittwochabend. Die Sonderregelung für die Europäer läuft zum 1. Juni aus. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gaben ThyssenKrupp und Salzgitter nach. Kurse von US-Stahlherstellern wie AK Steel und Nucor, die von Strafzöllen auf Importe aus Europa profitieren würden, hatten am Vortag im nachbörslichen US-Handel kräftig zugelegt.

Papiere des Chemiekonzerns Covestro Börsen-Chart zeigenlegten vorbörslich um 1,6 Prozent zu im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Sie profitierten davon, dass die Berenberg Bank die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" erhöht und dies mit ihrer attraktiven Bewertung begründet hat.

Hoffnung auf Regierungsbildung in Italien

Was Anlegern Hoffnung gab: In Italien könnte eine Neuwahl doch noch abgewendet werden. Der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung schlug am Mittwoch vor, eine Person "mit gleichem Format" wie den vom Staatspräsidenten abgelehnten Paolo Savona für das Finanzministerium zu finden und den Ökonomen auf einen anderen Posten zu setzen. Offen ist jedoch, ob sich die Lega als möglicher Koalitionspartner darauf einlässt. Die politischen Unsicherheiten in dem Land hatten die Aktienmärkte und den Euro zum Wochenbeginn stark belastet.

"In Italien ist wieder alles möglich - von einer Übergangsregierung mit schnellen Neuwahlen bis hin zu einer populistischen Regierung", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Viele Investoren hätten deshalb "vom Panik- in den Abwarte-Modus gewechselt".

Etwas besser als der Dax schlugen sich die Nebenwerte-Indizes: Der MDax Börsen-Chart zeigen der 50 mittelgroßen Werte stieg um 0,39 Prozent auf 26 458,62 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax Börsen-Chart zeigen legte um 0,47 Prozent auf 2811 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,25 Prozent auf 3449,89 Zähler vor.

Euro nach Kurserholung kaum verändert

Am Donnerstagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1667 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1632 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer Stabilisierung des Euro, nachdem der Kurs am Dienstag im Zuge der politischen Krise in Italien noch bis auf 1,1510 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Juli 2017 gefallen war. Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed die wirtschaftliche Entwicklung in den USA in ihrem Konjunkturbericht wie erwartet als recht positiv beschrieben und damit nicht für nennenswerte Impulse am Devisenmarkt gesorgt.

Ölpreise leicht gefallen

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 77,31 US-Dollar. Das waren 19 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel geringfügig um sechs Cent auf 68,15 Dollar.

Damit konnten die Ölpreise die starken Gewinne vom Vortag vorerst nicht weiter fortsetzen. Zur Wochenmitte hatte die Furcht vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und der Europäischen Union den Ölpreisen Auftrieb verliehen. Ein Krisengespräch zwischen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und US-Handelsminister Wilbur Ross brachte keinen Durchbruch. Laut Zeitungsberichten plant der amerikanische Präsident Donald Trump, die EU nicht mehr von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen. Die EU hatte für diesen Fall mit Gegenmaßnahmen gedroht.

mit Nachrichtenagenturen