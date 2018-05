Börse Dax-Anleger kommen zurück - Bayer-Aktie gefragt

Die US-Kartellbehörden erlauben Bayer die Übernahme von Monsanto unter erheblichen Auflagen. Bayer zahlt zwar nun einen sehr hohen Preis, die Anleger honorieren die Nachricht aber mit Käufen. Kursgewinne des Dax-Schwergewichts helfen dem Dax auf die Beine. Angesichts der politisch unsicheren Lage in Italien bleiben die Anleger aber vorsichtig.

Zu einer zaghaften Erholung hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch angesetzt. Der Dax Börsen-Chart zeigen legte im frühen Handel um 0,22 Prozent auf 12.694 Punkte zu. In den vergangenen beiden Tagen hatte er angesichts der politischen Krise in Italien rund 2 Prozent eingebüßt. Die Sorgen um Italien haben sich ein wenig gelegt, die am Vortag eingebrochenen Kurse der Staatsanleihen des Landes erholten sich am Morgen ebenfalls etwas.

"Trotzdem hat sich der Börsenhimmel in den letzten Tagen doch deutlich eingetrübt", warnte Experte Christoph Geyer von der Commerzbank. Der Dax drohe nun aus dem seit März gültigen Aufwärtstrend nach unten herauszufallen. Auch die hohen Börsenumsätze während der jüngsten Kursverluste seien Besorgnis erregend, sagte der Aktienexperte.

Wenig verändert zeigten sich die Nebenwerte: Der MDax Börsen-Chart zeigen stieg leicht um 0,02 Prozent auf 26.284 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax Börsen-Chart zeigen gab um 0,18 Prozent auf 2775 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen rückte um 0,10 Prozent auf 3431 Zähler vor.

Zu den größten Dax-Gewinnern zählten am Morgen zunächst Bayer Börsen-Chart zeigen , die nach der Genehmigung der Monsanto-Übernahme durch das US-Justizministerium 1,4 Prozent zulegen. Die Investmentbanken Goldman Sachs und UBS bestätigten die Bayer-Aktie mit "Buy", UBS erhöhte zudem das Kursziel um 10 auf 130 Euro. Allerdings muss Bayer nun deutlich mehr Geschäftsanteile an den Rivalen BASF verkaufen als ursprünglich erwartet. Auf 7,6 Milliarden Euro beziehungsweise 9 Milliarden Dollar beläuft sich der Kaufpreis. Insgesamt geht damit ein Umsatzvolumen von 2,2 Milliarden Euro an BASF. Die Einspareffekte aus der Übernahme dürften daher geringer ausfallen als erwartet. Aktien von BASF Börsen-Chart zeigen gaben vorbörslich etwas nach.

Merck KGaA Börsen-Chart zeigen stiegen um 2,6 Prozent. Auf der Verliererseite fanden sich in den ersten Minuten HeidelbergCement und Continental mit einem Abschlag von jeweils 0,7 Prozent wieder.

Die Bank HSBC hat die Aktien des Laborausrüsters Sartorius Börsen-Chart zeigen von "Halten" auf "Reduzieren" gesenkt, woraufhin die Papiere vorbörslich rund 4 Prozent einbüßten.

Am Nachmittag dürften die Börsianer einen Blick auf die Konjunktur in den USA werfen. Veröffentlicht werden Daten zur Beschäftigung im privaten Gewerbe im Mai. Sie könnten Hinweise geben auf das konjunkturelle Highlight der Woche, den offiziellen Arbeitsmarktbericht der Regierung am Freitag.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Euro erholt sich, Ölpreise stabil

Der Euro hat sich am Mittwoch nach deutlichen Verlusten an den Tagen zuvor stabilisiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1540 US-Dollar und damit etwas mehr als am Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1558 Dollar festgelegt.

Am Dienstag hatte die politische Krise in Italien den Euro auf den tiefsten Stand seit Juli 2017 geschickt. Trotz weiterer Kursverluste an den asiatischen Börsen und erwarteter Verluste in Europa konnte sich die Gemeinschaftswährung zuletzt fangen. Ungeachtet dessen ist der Fortgang der Krise in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone ungewiss.

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 75,18 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel geringfügig um drei Cent auf 66,70 Dollar.

Seit Mitte vergangener Woche haben die Ölpreise spürbar nachgegeben, zuletzt war jedoch eine Stabilisierung zu beobachten. Preismindernd wirkte zum einen die Aussicht auf ein höheres Rohölangebot. Die beiden großen Förderer Saudi-Arabien und Russland hatten Signale ausgesendet, ihre Produktion auszuweiten, sofern es zu Angebotsengpässen kommen sollte. Gründe dafür sind neue US-Sanktionen gegen den Iran und ein Fördereinbruch im Krisenland Venezuela.

mit Nachrichtenagenturen