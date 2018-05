Börse Dax schwächer, Grammer-Aktie schießt hoch

So schnell werden Dax-Anleger das Schreckgespenst Italien wohl nicht los. Der deutsche Leitindex verliert zum Handelsauftakt deutlich. Die größten Kursausschläge verzeichnen allerdings die Aktien von Grammer. Chinesen wollen den Autozulieferer ganz übernehmen

Aus Verunsicherung über die politische Zukunft Italiens ziehen sich Anleger erneut aus Aktien zurück. Der Dax verlor zur Eröffnung am Dienstag 0,6 Prozent auf 12.785 Punkte.

Nach der gescheiterten Regierungsbildung durch die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega steuert Italien auf Neuwahlen zu. Umfragen zufolge könnten diese beiden europakritischen Parteien daraus gestärkt hervorgehen, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. Einige Experten befürchten, dass sich der Wahlkampf um den Verbleib Italiens in der Euro-Zone drehen könnte. Der Leitindex der Mailänder Börse fiel zeitweise auf ein Neun-Monats-Tief von 21.455 Punkten.

Bei den Einzelwerten sorgte der gut 18-prozentige Kurssprung auf 60,70 Euro von Grammer Börsen-Chart zeigen für Furore. Das ist der größte Kurssprung seit neun Jahren. Großaktionär Ningbo Jifeng will den Autozulieferer komplett übernehmen. Die chinesische Firma schlug einen Kaufpreis von 61,25 Euro je Grammer-Aktie vor. Ningbo-Titel gaben in Shanghai 1,5 Prozent nach.

In Japan, China und Hongkong gaben die Kurse am Dienstag ebenfalls nach. Aus den USA gab es hingegen keine Vorgaben, dort wurde wegen eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. Einen konjunkturellen Impuls könnten am Nachmittag Daten zum Verbrauchervertrauen in den USA im Mai geben.

Papiere von Aroundtown Properties legten vorbörslich leicht zu nach Quartalszahlen der Immobiliengesellschaft. Ebenfalls nach Quartalszahlen gaben die Papiere der Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet leicht nach.

Nach einer Abstufung von "Hold" auf "Sell" durch die Baader Bank fielen die Aktien des Salz- und Düngemittelproduzenten K+S Börsen-Chart zeigen vorbörslich um 2,3 Prozent.

Euro kaum erholt, Ölpreise stabilisiert

Der Euro hat sich am Dienstag kaum von seinen deutlichen Verlusten vom Wochenstart erholen können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1630 US-Dollar. Das war wenig mehr als der am Vortag erreichte rund halbjährige Tiefstand bei 1,1608 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1644 Dollar festgelegt.

Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach zum Teil deutlichen Verlusten an den Vortagen zunächst stabilisiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 75,50 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht auf 66,72 Dollar.

Nach wie vor liegt das Hauptaugenmerk am Ölmarkt auf der Angebotsseite. Die beiden Ölriesen Saudi-Arabien und Russland haben unlängst in Aussicht gestellt, ihre Rohölförderung im zweiten Halbjahr 2018 möglicherweise auszuweiten. Ausschlaggebend sind Angebotsengpässe am Ölmarkt wegen neuer US-Sanktionen gegen Iran und eines Fördereinbruchs im Krisenland Venezuela.