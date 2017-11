Kursgewinne an der Börse Dax-Investoren werden vorsichtig - doch Tokios Börse setzt Höhenflug fort

Kursrally im Dax: Der Dax 30 notiert auf Rekordhoch nahe 13.500 Punkten

Der Dax notiert auf Rekordhoch, Anlegern wird langsam mulmig. In den USA enttäuscht Tesla mit Zahlen. In Japan setzt der Nikkei unterdessen seinen Höhenflug fort.

Der Dax Börsen-Chart zeigen notiert auf Rekordniveau, doch aus Übersee kommen am Donnerstag gemischte Signale. In den USA gab der Tech-Index Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen im späten Handel seine Gewinne wieder ab und schloss knapp im Minus. Der Elektroautobauer Tesla Börsen-Chart zeigen meldete nach Börsenschluss den höchsten Quartalsverlust seiner Geschichte, die Aktie gab um rund 5 Prozent nach.

Anders dagegen in Asien: Die Tokioter Börse hat ihren Höhenflug am Donnerstag fortgesetzt. Ermutigende Unternehmensbilanzen trieben den Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen zeitweise erneut ein 21-Jahres-Hoch.

Zu den größten Gewinnern zählte Honda. Der Autobauer hatte am Mittwoch seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr bis Ende März angehoben. Die Aktie schnellte um fünf Prozent in die Höhe.

Sony konnte seine jüngsten Kursgewinne ausbauen. Die Papiere des Elektronikkonzerns stiegen um 2,7 Prozent. Nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Quartal hatte das Management kürzlich für das laufende Geschäftsjahr ein Rekordergebnis angekündigt.

Panasonic und Tesla unter Druck

Abwärts ging es dagegen für Panasonic. Dem führenden Hersteller von Auto-Akkus setzten Produktionsprobleme beim amerikanischen Elektroautobauer Tesla Börsen-Chart zeigen zu. Dieser verschob den Eintritt in die Großproduktion seines Hoffnungsträgers Model 3 um drei Monate auf Ende März. Die Aktie gab fast vier Prozent nach. Tesla-Titel verloren an der Wall Street nachbörslich knapp fünf Prozent.

Euro etwas fester

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen legte in Fernost 0,3 Prozent auf 1,1650 Dollar zu. Vor der Vorlage eines Gesetzentwurfs für die Steuersenkungspläne von US-Präsident Donald Trump im Repräsentantenhaus im Tagesverlauf blieben die Dollar-Anleger vorsichtig, sagten Händler.

Am Mittwoch hatte der Dax Börsen-Chart zeigen 1,7 Prozent höher bei 13.465 Punkten - so hoch wie nie zuvor. Vor allem die Autowerte Volkswagen Börsen-Chart zeigen, Daimler Börsen-Chart zeigen und BMW Börsen-Chart zeigen sowie die Energietitel RWE Börsen-Chart zeigen und Eon gehörten zu den größten Gewinnern im Index.

Für Donnerstag wird zunächst ein verhaltener Start mit leichten Verlusten erwartet. Die Geschwindigkeit der jüngsten Kursrally erzeuge "bei vielen Anlegern ein etwas mulmiges Gefühl", so Analyst Jochen Stanzl.

In der Stoxx-600-Branchenübersicht lag der Rohstoffsektor mit einem Plus von 2,7 Prozent vorn. Auffallend war der deutlich anziehende Nickelpreis. Auch die Ölpreise legten zu. Beobachter begründeten dies mit Konjunkturdaten aus China, dem größten Rohstoffimporteur der Welt. Die in London gelisteten Minenwerte verbuchten kräftige Kursgewinne. Anglo American , Glencore und BHP Billiton schlossen jeweils mehr als 3 Prozent höher.

Trump benennt Nachfolger von Janet Yellen - Jerome Powell Favorit

Bis Ende der Woche ist außerdem damit zu rechnen, dass US-Präsident Donald Trump den Nachfolger von Janet Yellen an der Spitze der Federal Reserve ernennen wird. Das impliziert aber auch, dass Yellen erneut den Vorsitz übernehmen könnte. Allerdings ist dies unwahrscheinlich, da die Demokratin Yellen von Trumps Vorgänger Barack Obama ins Amt geholt wurde und Trump wahrscheinlich allein deshalb auf einen Wechsel an der Fed-Spitze setzen wird. Außer Amtsinhaberin Yellen sind nur noch zwei ernstzunehmende Namen im Rennen. Fed-Vorstand Jerome Powell, 64, ist der Liebling von Finanzminister Steven Mnuchin, und steht für eine Fortsetzung des Kurses von Yellen.

Der Ökonom John Taylor, 70, hält die bisherige Linie Yellens dagegen für verfehlt. Der Stanford-Professor und Finanzstaatssekretär unter George Bush erfand die Taylor-Regel, eine strikt empirische Formel für Zinspolitik, wonach die US-Leitzinsen heute längst wieder höher lägen. Konservative, Vizepräsident Mike Pence und das "Wall Street Journal" lieben ihn, doch Trump und Taylor fanden bei dessen Vorstellungsgespräch angeblich nicht zueinander. Yellen und Powell stehen also für Kontinuität, Taylor dagegen für höhere Zinsen.

