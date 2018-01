Börse Siemens stützt Dax, Infineon unter Druck

Nach den Vortagesverlusten versucht der Dax am Mittwoch trotz negativer Vorgaben aus Übersee eine Stabilisierung. Siemens-Aktien gehören nach dem Quartalsbericht zu den Gewinnern, die Papiere von Infineon stehen dagegen unter Druck. Der Bitcoin hat die Talfahrt vom Vorabend vorerst gestoppt.

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat nach den jüngsten Kursverlusten am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch unternommen. Trotz weiter steigender Anleiherenditen und des wieder anziehenden Euro-Kurses schaffte der deutsche Leitindex eine Stunde nach dem Handelsstart ein Plus von 0,35 Prozent auf 13.244,12 Punkte. Die Anleger griffen wieder zu, nachdem der Dax vortags unter 13.200 Punkte gerutscht war - auf diesem Niveau hatte das Börsenbarometer bereits Mitte Januar mehrfach wieder Halt gefunden.

Noch vor gut einer Woche hatte der deutsche Leitindex bei 13.596 Punkten ein Rekordhoch erreicht - seitdem ging es fast nur bergab. Für den Januar steuert der Leitindex immerhin auf ein Plus von rund 2,5 Prozent zu, nachdem er 2017 mit einem Kursanstieg von über 12 Prozent die beste Bilanz seit vier Jahren hingelegt hatte.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen deutschen Unternehmen erholte sich am Mittwochmorgen um 0,43 Prozent auf 26.821,22 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen gewann 0,35 Prozent auf 2648,00 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um 0,28 Prozent auf 3616,77 Zähler hoch.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland nachgegeben. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 1,4 Prozent und der Nasdaq Börsen-Chart zeigen 0,9 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 1,1 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 0,8 Prozent auf 23.098 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,7 Prozent auf 3465 Punkte.

Mit Spannung warten Anleger unter anderem auf das Ergebnis der Beratungen der US-Notenbank Fed. Zwar rechnen Experten nicht mit einer Zinserhöhung. Doch könnte Fed-Chefin Janet Yellen auf ihrer letzten Sitzung verbal die geldpolitischen Zügel etwas anziehen. Zuvor liefern die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag.

Diesseits des Atlantik stehen die europäischen Inflationszahlen auf dem Terminplan. Ein überraschend kräftiger Anstieg könnte die Spekulationen auf ein baldiges Ende der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank (EZB) neue Nahrung geben.

Bei den Unternehmen gehörte Infineon Börsen-Chart zeigen mit einem Kursminus von 3,5 Prozent zu den größten Verlierern. Der Chiphersteller steigerte zwar den Quartalsgewinn überraschend stark, senkte wegen der aktuellen Dollar-Schwäche seine Umsatzziele für das Gesamtjahr.

Vom Gewinnrückgang bei Siemens Börsen-Chart zeigen ließen sich Investoren nicht beirren. "Die Zahlen sind besser ausgefallen als erwartet", sagte ein Börsianer. "Der Auftragseingang ist ordentlich." Dies sorge für Erleichterung. Siemens-Aktien legten 1,4 Prozent zu.

Bitcoin stoppt Talfahrt

Die umstrittene Digitalwährung Bitcoin Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch die Talfahrt vorerst gestoppt. Am Morgen wurde der Bitcoin auf wichtigen Handelsplattformen um die 10.000 Dollar gehandelt. Ein Medienbericht vom Vortag hatte zu einem kräftigen Kurseinbruch von über 1000 Dollar bei der Digitalwährung geführt und den Bitcoin um mehr als 12 Prozent bis auf etwa 9500 Dollar gedrückt.

Von der Nachrichtenagentur Bloomberg war am Dienstag mit Bezug auf eine mit der Sache vertraute Person gemeldet worden, dass die Krypto-Börse Bitfinex ins Visier einer US-Regulierungsbehörde geraten sei. Nach der Veröffentlichung des Berichts gerieten die Kurse zahlreicher Kryptowährungen stark unter Druck. Das Thema Regulierung gilt als Achillesferse für Digitalwährungen. Einige Länder wie China und Südkorea gehen bereits jetzt sehr restriktiv vor

Euro steigt weiter

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2439 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch bei 1,24 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2421 (Montag: 1,2379) Dollar festgesetzt.

Jüngste Aussagen des US-Finanzministers Steven Mnuchin konnten dem Dollar am Vorabend nur kurze Zeit Auftrieb verleihen und den Euro im Gegenzug belasten. Mnuchin hatte sich grundsätzlich für einen starken Dollar und für freie Währungsmärkte ausgesprochen. Auf lange Sicht sei er "absolut" für einen starken Dollar, sagte der Minister am Dienstag vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Zuvor hatte Mnuchin noch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt, dass ein schwacher Dollar gut für die USA sei. Dies hatte eine Talfahrt der US-Währung ausgelöst.

Ölpreise weiter gesunken

Die Ölpreise haben am Mittwoch an die Verluste seit Wochenbeginn angeknüpft und sind weiter gesunken. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im März kostete im frühen Handel 68,53 US-Dollar. Das waren 49 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 58 Cent auf 63,92 Dollar.

Am Ölmarkt rückt die hohe Fördermenge in den USA wieder zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses. Am Vorabend wurde bekannt, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) von einem Anstieg der US-Lagerbestände in der vergangenen Woche um 3,23 Millionen Barrel ausgeht.

Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Sollte hier ebenfalls ein Anstieg der US-Ölreserven gemeldet werden, wäre es der erste Zuwachs auf Wochensicht seit Mitte November. Steigende Ölreserven in den USA können ein Hinweis auf ein steigendes Angebot sein und belasten in der Regel die Ölpreise. Am Morgen hatte ein Vertreter der Internationalen Energieagentur (IEA) außerdem gesagt, dass er in diesem Jahr mit einem weiteren Anstieg der Fördermenge in den USA rechne.

mg/dpa-afx/rtr