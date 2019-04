Der Dax steigt am Mittwoch über die Marke von 11.800 Punkten und steuert auf das höchste Niveau in diesem Jahr zu. Anleger spekulieren auf eine Einigung zwischen China und USA im Handelsstreit.

Kursrally an den deutschen Börsen: Die Aussicht auf ein baldiges Ende des US-chinesischen Zollstreits dürfte am Mittwoch den Handel am deutschen Aktienmarkt erneut befeuern. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine halbe Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,9 Prozent auf 11.858 Punkte. Damit steuert der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen auf den höchsten Stand in diesem Jahr und gleichzeitig auf das höchste Niveau seit Oktober 2018 zu.

Den bisher höchsten Stand in diesem Jahr hatte der Dax am 19. März mit 11 823 Punkten erreicht. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wurde am Morgen ein Kursplus von 0,7 Prozent erwartet.

Bereits in den vergangenen vier Handelstagen hatten die Notierungen hierzulande angezogen, der deutsche Aktienindex hatte knapp drei Prozent zugelegt. Gestützt wurde die positive Stimmung unter anderem von der Aussicht auf ein Ende der Zollstreits zwischen China und den Vereinigten Staaten.

Diese Hoffnung erhielt am Mittwoch neue Nahrung. Einem Bericht der "Financial Times" zufolge haben die beiden größten Volkswirtschaften der Welt die meisten Punkte geklärt - offen sei derzeit vor allem noch die Frage, wie bereits eingeführte US-Zölle wieder aufgehoben werden. Alles in allem sei eine Einigung aber in Sicht. "Ein Handelsdeal zwischen den USA und China ist definitiv positiv für die globale Konjunktur", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Um das Wirtschaftswachstum hatten sich Börsianer zuletzt immer wieder Sorgen gemacht. "Allerdings wird der Deal alleine den bereits laufenden konjunkturellen Abschwung nicht verhindern können", warnte Altmann.

Dax mit 11 Prozent Plus seit Jahresbeginn

An den Aktienmärkten setzte sich der jüngste Optimismus dennoch fort: Die Börsen in Asien und die Futures auf die US-Aktienindizes zogen an. Mit den jüngsten Gewinnen knüpft der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen zudem an ein bereits starkes erstes Quartal an. Seit Ende 2018 summiert sich das Kursplus im Dax bisher auf rund elf Prozent.

Während in den USA am Nachmittag einige wichtige Konjunkturdaten unter anderem vom Arbeitsmarkt anstehen, bleibt es auf Unternehmensseite am Morgen vorerst ruhig. Nachrichten kommen vorrangig aus den hinteren Börsenreihen, wo die Shop Apotheke nach vorläufigen Zahlen einen deutlichen Umsatzanstieg im ersten Quartal bekanntgeben konnte und ihre Jahresziele bestätigte. Laut einem Händler sind die Zahlen gut genug ausgefallen, um die Aktie zu beflügeln. Vorbörslich zog der Kurs der Online-Apotheke um rund 7 Prozent an.

Telekom-Unternehmen im Blick

Anleger sollten zudem die Aktien von Telekomunternehmen über ein schon bald mögliches Ende der 5G-Auktion im Blick behalten. Neben den Netzbetreibern Deutsche Telekom Börsen-Chart zeigen, Vodafone und Telefonica nimmt auch der Neueinsteiger 1&1 Drillisch teil. Wichtig ist das Ergebnis aber auch für Anbieter ohne eigenes Netz wie etwa Freenet .

Spekulationen um Übernahme von ProSiebenSat1

Bei ProSiebenSat.1 Börsen-Chart zeigen bekommen unterdessen die jüngsten Übernahmefantasien neues Futter. Ein Börsianer verwies am Morgen auf Medienberichte in Italien, denen zufolge der italienische Medienkonzern Mediaset mögliche Zukaufkandidaten in Europa ins Visier nimmt, darunter auch die Münchener Sendergruppe. Der enorme Kursverfall der ProSiebenSat.1 -Aktie hatte die Spekulationen auf eine Übernahme bereits zu Jahresanfang befeuert.

Kursgewinne in Asien

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China hat den Börsen Asiens am Mittwoch Gewinne beschert. Die beiden Länder stehen einem Bericht der "Financial Times" zufolge kurz vor dem Ende ihres seit Monaten andauernden Handelsstreits. Nachdem die Unterhändler die meisten offenen Punkte geklärt haben, könnte die am Mittwoch startende Verhandlungsrunde unter anderem mit dem US-Finanzminister Steven Mnuchin und Chinas Vize-Premierminister Liu He die entscheidende sein, wie die britische Finanz- und Wirtschaftszeitung unter Berufung auf mit dem aktuellen Verhandlungsstand vertraute Personen berichtete. Offen seien derzeit noch die Fragen, wie schnell bereits eingeführte US-Zölle auf chinesische Waren wieder abgeschafft werden und wie sichergestellt wird, dass China sich auch an die Vereinbarungen hält.

Aus China kamen derweil auch gute Konjunkturnachrichten: Die Dienstleister des Landes sind einer Unternehmensumfrage zufolge deutlich zuversichtlicher geworden. Wie das Wirtschaftsmagazin Caixin am Mittwoch mitteilte, stieg der von ihm erhobene Indikator für kleinere Dienstleistungsunternehmen im März überraschen deutlich.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen legte zuletzt um 0,30 Prozent und der Hang Seng in Hongkong stieg um knapp 1 Prozent. Für den japanische Leitindex Nikkei 225 Börsen-Chart zeigen ging es um 0,97 Prozent auf 21 713,21 Punkte nach oben.