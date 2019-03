Die US-Notenbank Fed will in diesem Jahr die Zinsen nicht mehr erhöhen. Der Dax pendelt nach seinem Kursrutsch vom Vortag um die Marke von 11.600 Punkten.

Angesichts der trüberen Konjunkturbeurteilung der US-Notenbank Fed dürften Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst die Füße stillhalten. Nach den deutlichen Vortagesverluste dürfte der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag zunächst weiter um die Marke von 11.600 Punkten pendeln. Am Dienstag hatte der Leitindex noch über der Marke von 11.800 Zählern notiert, war am Mittwoch dann aber deutlich unter Druck geraten.

Die US-Notenbank Fed will dieses Jahr die Zinsen nicht mehr erhöhen. Die US-Börsen hatten darauf gemischt reagiert. Während der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen ein kleines Plus ins Ziel rettete, schloss der Dow Jones Börsen-Chart zeigen leicht im Minus. An der Börse in Japan wird heute wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Der US-Dollar gab nach der Fed-Entscheidung deutlich nach.

Am Mittwoch hatten der Kurssturz von Bayer Börsen-Chart zeigen und eine Serie von Hiobs-Botschaften europäischer Konzerne den europäischen Börsen zugesetzt. Der Dax Börsen-Chart zeigen hatte 1,6 Prozent auf 11.603 Punkte verloren.

Die beiden Aufsichtsräte von Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen und Commerzbank werden am Donnerstag über den Stand der Fusionsverhandlungen der größten deutschen Privatbanken informiert. Die Kontrollgremien tagen in zwei getrennten Sitzungen in Frankfurt. Die Termine stehen schon länger fest und sollen sich eigentlich um den Geschäftsverlauf drehen.

Geschäftszahlen kommen unter anderem von HeidelbergCement und ProSieben. Zudem werden zahlreiche US-Konjunkturdaten veröffentlicht, wie unter anderem die Frühindikatoren, das Verbrauchervertrauen und der Philly-Fed-Konjunkturindex.

Bayer Börsen-Chart zeigen musste unterdessen in einem Teilprozess um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup in den USA eine herbe Schlappe hinnehmen. Die Aktien sackten am Mittwoch um mehr als 12 Prozent ab. Der Prozess geht nun mit der selben Jury in eine zweite Phase, in der Haftungsfragen geklärt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bayer den Prozess verliere, sei nun gestiegen, schrieb Analyst Markus Mayer von der Baader Bank. Zugenommen habe auch die Wahrscheinlichkeit, dass Bayer für aktivistische Investoren ein Übernahmeziel werde.

Die US-Notenbank Fed stellt ihre Ende 2015 begonnene geldpolitische Straffung vorerst ein. In diesem Jahr wird sie ihren Leitzins voraussichtlich nicht mehr anheben, im kommenden Jahr allenfalls einmal. Zudem will die Notenbank den im Herbst 2017 begonnenen Abbau ihrer billionenschweren Bilanz stoppen. Die Finanzmärkte reagierten deutlich auf die Ansagen der Zentralbank: Der amerikanische Dollar gab ebenso nach wie die Zinsen am US-Anleihemarkt. Die US-Aktienbörse reagierte zunächst positiv, der Dow Jones schloss aber leicht im Minus.

Die US-Wirtschaft hat sich nach Einschätzung der Federal Reserve abgekühlt. Wie die Notenbank am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington mitteilte, bewertet sie die Lage am Arbeitsmarkt zwar weiterhin als stark. Das Wirtschaftswachstum habe sich jedoch abgeschwächt. Der Anstieg der Konsumausgaben und der Investitionen sei langsamer geworden. Angesichts der Entwicklung der Weltwirtschaft und der Finanzmärkte sei eine "geduldige" Geldpolitik angemessen. Damit bestätigte die Fed ihre abwartende Haltung.

Ihre Zinserwartungen schraubte die Fed deutlich nach unten. Wie aus neuen Zinsprognosen der Notenbanker hervorgeht, wird in diesem Jahr keine Zinsanhebung mehr erwartet. Zur Jahreswende hatte die Fed noch zwei Anhebungen in Aussicht gestellt. Für kommendes Jahr wird nur eine Zinserhöhung für möglich gehalten. Die Zinsprognosen der Notenbanker gelten an den Börsen als wichtiges Signal, wohin die Zentralbank mittelfristig mit ihrer Geldpolitik steuert.

