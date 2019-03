Kurstafel an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main

Nach den Gewinnen vom Vortag startet der Dax am Mittwoch mit Verlusten in den Handel. Vor allem das Dax-Schwergewicht Bayer belastet die Kurse. Der Konzern hat in den USA eine schwere Schlappe im Glyphosat-Prozess erlitten. Die Aktie stürzt um mehr als 10 Prozent ab.

Belastet von hohen Kursverlusten der Bayer-Aktien hat der Dax Börsen-Chart zeigen zum Börsenauftakt am Mittwoch nachgegeben. Der Leitindex verlor zu Handelsbeginn 0,69 Prozent auf 11.706,99 Punkte, nachdem er am Vortag mit 11.823 Punkten noch einen weiteren Höchststand seit vergangenen Oktober erreicht hatte. Bayer musste in einem Teilprozess um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup in den USA eine Schlappe hinnehmen. Die Aktien rutschten um mehr als 10 Prozent ab.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax Börsen-Chart zeigen büßte 0,42 Prozent auf 25.288,63 Punkte ein. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen sank um 0,39 Prozent.

Am Vortag ging dem Dax nach dem Höchststand etwas die Luft aus - wie auch dem US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Vorabend im Bereich der Marke von 26.000 Punkten. Er hatte etwa zum europäischen Handelsende sein Tageshoch erreicht, rutschte letztlich aber nach einem Medienbericht über mangelnde Fortschritte bei den US-chinesischen Handelsgesprächen ins Minus.

Einen Beleg über einen sich abschwächenden Welthandel lieferte nun auch der US-Paketdienstleister Fedex. Der Konzern rechnet mit einem globalen Konjunkturabschwung und strich seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr nach einem enttäuschenden Winterquartal weiter zusammen.

Auch vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Abend lehnen sich die Anleger nicht mehr weit aus dem Fenster. Einen Zinsschritt der Fed erwartet auf der Sitzung niemand. Die Märkte schauen vor allem auf die Projektionen der Zentralbanker. Zuletzt wurden diese im Dezember vorgelegt. Die Notenbank hatte damals bis Ende 2020 noch drei weitere Zinsanhebungen signalisiert. Die Experten der Dekabank erwarten, dass diese Prognose auf ein bis zwei Zinsschritte gesenkt wird.

In Erwartung der geldpolitischen Signale der US-Notenbank halten sich Asien-Anleger mit Engagements zurück. Der japanische Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen hielt sich am Mittwoch knapp im Plus bei 21.608 Punkten, während das Barometer der Börse Shanghai auf 3089 Zähler abbröckelte. "Der Mehrheitsmeinung am Markt zufolge wird die Fed beim Thema Zinsen Vorsicht walten lassen", sagte Hiroyuki Ueno, Anlagestratege beim Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui Trust.

Im Dax könnten darunter die Anteile der Deutschen Post Börsen-Chart zeigen leiden. Eine Hochstufung durch die Investmentbank HSBC auf "Buy" könnte aber höhere Kursverluste verhindern. Vorbörslich auf Tradegate sanken die Post-Anteile um 0,2 Prozent.

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re Börsen-Chart zeigen will nach der Rückkehr zu einem Milliardengewinn im laufenden Jahr noch etwas höher hinaus. Der Überschuss solle 2019 etwa 2,5 Milliarden Euro erreichen, kündigte der Dax-Konzern überraschend am Dienstag kurz nach Börsenschluss an. Vorbörslich auf Tradegate standen die Titel moderat tiefer.

Neben Bayer, der Post und Munich Re aus dem Dax stehen im MDax Börsen-Chart zeigen mit dem Autozulieferer und Verbindungstechnik-Hersteller Norma Group sowie dem Schmierstoff-Produzenten Fuchs Petrolub Börsen-Chart zeigen zwei Unternehmen mit Jahreszahlen im Blick. Aus dem SDax Börsen-Chart zeigen kommen Zahlen vom Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich Börsen-Chart zeigen und vom Online-Händler Zooplus.

Euro vor US-Zinsentscheidung kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Die Anleger hielten sich vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed zurück, hieß es von Marktbeobachtern. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1349 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1358 Dollar festgesetzt.

Vor der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank am frühen Abend wird am Markt mit einem impulsarmen Handel gerechnet. Die US-Währungshüter dürften den Leitzins unverändert in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent belassen und weiterhin ein "geduldiges" Vorgehen mit Blick auf künftige Zinserhöhungen in Aussicht stellen.

Mit großer Spannung werden am Devisenmarkt die neuen Projektionen der US-Notenbank zur künftigen Entwicklung der Leitzinsen erwartet. Zuletzt wurden diese im Dezember vorgelegt. Damals hatte die Währungshüter bis Ende 2020 noch drei Anhebungen signalisiert. Experten der Dekabank erwarten, dass diese Prognose auf ein bis zwei Zinsschritte gesenkt wird. Bis zur Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse stehen außerdem kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

